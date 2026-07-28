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Попит на будинки зріс до 67%: які області стали лідерами у 2026 році

Нерухомість
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Інтерес до купівлі приватних будинків помітно зріс після завершення зими
Інтерес до купівлі приватних будинків помітно зріс після завершення зими
У першому півріччі 2026 року українці значно активніше цікавилися купівлею приватних будинків. Найбільший приріст попиту зафіксували в центральних, південних областях та столичному регіоні.
Про це повідомляють аналітики OLX Нерухомість.

Попит на будинки

За даними дослідження, інтерес до купівлі приватних будинків помітно зріс після завершення зими. У деяких регіонах кількість відгуків на оголошення збільшилася більш ніж на 50%.
Хоча в червні активність покупців дещо знизилася порівняно з весняними піками, загалом за підсумками першого півріччя попит на заміську нерухомість був суттєво вищим, ніж на початку року.
Якщо порівнювати червень із січнем, найбільше попит зріс:
  • Миколаївська область +67%;
  • Київська область +56%;
  • Черкаська область +55%;
  • Одеська область +53%;
  • Дніпропетровська область +50%.
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За словами керівниці сектору розвитку продажів OLX Нерухомість Оксани Остапчук, зростання попиту на Миколаївщині може бути пов’язане з доступнішою вартістю житла, припливом внутрішньо переміщених осіб із прифронтових територій, а також бажанням українців заздалегідь підготуватися до зими та забезпечити більшу автономність житла.
Стабільне зростання попиту в межах 35−50% також продемонстрували:
  • Полтавська область +49%;
  • Житомирська +47%;
  • Чернівецька +42%;
  • Закарпатська +35%;
  • Хмельницька +33%;
  • Кіровоградська +27%.
Помірне зростання (на 24%) зафіксували у Волинській, Рівненській та Івано-Франківській областях.
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Найактивніше українці шукали приватні будинки у березні та травні.
У березні найбільший приріст відгуків порівняно із січнем зафіксували:
  • Полтавська область +79%;
  • Дніпропетровська +72%;
  • Чернігівська +67%;
  • Житомирська +59%.
У травні рекордні показники продемонстрували:
  • Київська область +76%;
  • Черкаська +62%;
  • Одеська +59%;
  • Чернівецька +48%;
  • Закарпатська +45%.
Водночас у Херсонській області ситуація була протилежною. У червні попит виявився на 31,5% нижчим, ніж у січні, а порівняно з травнем скоротився ще на 37%.

Як змінилися ціни

Аналіз показав, що прямого зв’язку між зростанням інтересу до приватних будинків і вартістю об’єктів немає. У деяких областях попит справді штовхає ціни вгору.
Так, у Київській області медіанна ціна за пів року зросла на 6% із 5,28 млн грн ($120 715) у січні до 5,59 млн грн ($127 800) у червні.
Схожа тенденція спостерігалася:
  • у Львівській області — майже на 10%, до 4,43 млн грн ($101 280);
  • у Волинській області — до 3,14 млн грн ($71 800).
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На Миколаївщині, де попит зріс найбільше, ціни також помірно рухаються вгору. За шість місяців медіанна вартість приватного будинку тут збільшилася на 4% до 900 тис. грн ($20 600) у червні.
Однак подекуди спостерігається зворотна динаміка. Наприклад, у Вінницькій області, попри значний наплив покупців навесні, медіанна ціна впала з 3,05 млн грн у січні до 2,88 млн грн у червні. Натомість у Києві активність покупців у червні знизилася, проте медіанна ціна саме в перший місяць літа досягла свого максимуму.

Найдорожчі регіони для купівлі будинку

Потенційним покупцям варто зважати на суттєві цінові контрасти. Київ — лідер за вартістю. Медіанна ціна приватного будинку тут становить 10,46 — 11,08 млн грн ($234 000 — $247 800).
На другому місці Київська область, де у червні середня ціна перетнула позначку 5,5 млн грн (близько $123 000). Закарпатська область замикає трійку найдорожчих регіонів 5,27 — 5,38 млн грн ($117 800 — $120 300).
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Серед регіонів, де медіанна ціна перевищує 4 млн грн ($90 000), — Львівська, Івано-Франківська та Одеська області.
У середньому ціновому сегменті варто відзначити Полтавську (у середньому 1,1 млн грн — $24 600), Житомирську (майже 1,2 млн грн — $26 900), Кіровоградську (1,2 млн грн — $26 900), Тернопільську (2,1 млн грн — $47 000), Вінницьку (2,8 млн грн — $62 600) та ін.
Натомість найдешевші станом на червень — Чернігівська (у середньому 474 тис. грн — $10 600) та Сумська (897 тис. грн — $20 000), що пов’язано передусім із безпековою ситуацією.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
НерухомістьЖитлова нерухомість
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