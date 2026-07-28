Попит на будинки зріс до 67%: які області стали лідерами у 2026 році Сьогодні 12:02 — Нерухомість

Інтерес до купівлі приватних будинків помітно зріс після завершення зими

У першому півріччі 2026 року українці значно активніше цікавилися купівлею приватних будинків. Найбільший приріст попиту зафіксували в центральних, південних областях та столичному регіоні.

Про це повідомляють аналітики OLX Нерухомість

Попит на будинки

За даними дослідження, інтерес до купівлі приватних будинків помітно зріс після завершення зими. У деяких регіонах кількість відгуків на оголошення збільшилася більш ніж на 50%.

Хоча в червні активність покупців дещо знизилася порівняно з весняними піками, загалом за підсумками першого півріччя попит на заміську нерухомість був суттєво вищим, ніж на початку року.

Якщо порівнювати червень із січнем, найбільше попит зріс:

Миколаївська область +67%;

Київська область +56%;

Черкаська область +55%;

Одеська область +53%;

Дніпропетровська область +50%.

За словами керівниці сектору розвитку продажів OLX Нерухомість Оксани Остапчук, зростання попиту на Миколаївщині може бути пов’язане з доступнішою вартістю житла, припливом внутрішньо переміщених осіб із прифронтових територій, а також бажанням українців заздалегідь підготуватися до зими та забезпечити більшу автономність житла.

Стабільне зростання попиту в межах 35−50% також продемонстрували:

Полтавська область +49%;

Житомирська +47%;

Чернівецька +42%;

Закарпатська +35%;

Хмельницька +33%;

Кіровоградська +27%.

Помірне зростання (на 24%) зафіксували у Волинській, Рівненській та Івано-Франківській областях.

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Найактивніше українці шукали приватні будинки у березні та травні.

У березні найбільший приріст відгуків порівняно із січнем зафіксували:

Полтавська область +79%;

Дніпропетровська +72%;

Чернігівська +67%;

Житомирська +59%.

У травні рекордні показники продемонстрували:

Київська область +76%;

Черкаська +62%;

Одеська +59%;

Чернівецька +48%;

Закарпатська +45%.

Водночас у Херсонській області ситуація була протилежною. У червні попит виявився на 31,5% нижчим, ніж у січні, а порівняно з травнем скоротився ще на 37%.

Як змінилися ціни

Аналіз показав, що прямого зв’язку між зростанням інтересу до приватних будинків і вартістю об’єктів немає. У деяких областях попит справді штовхає ціни вгору.

Так, у Київській області медіанна ціна за пів року зросла на 6% із 5,28 млн грн ($120 715) у січні до 5,59 млн грн ($127 800) у червні.

Схожа тенденція спостерігалася:

у Львівській області — майже на 10%, до 4,43 млн грн ($101 280);

у Волинській області — до 3,14 млн грн ($71 800).

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На Миколаївщині, де попит зріс найбільше, ціни також помірно рухаються вгору. За шість місяців медіанна вартість приватного будинку тут збільшилася на 4% до 900 тис. грн ($20 600) у червні.

Однак подекуди спостерігається зворотна динаміка. Наприклад, у Вінницькій області, попри значний наплив покупців навесні, медіанна ціна впала з 3,05 млн грн у січні до 2,88 млн грн у червні. Натомість у Києві активність покупців у червні знизилася, проте медіанна ціна саме в перший місяць літа досягла свого максимуму.

Найдорожчі регіони для купівлі будинку

Потенційним покупцям варто зважати на суттєві цінові контрасти. Київ — лідер за вартістю. Медіанна ціна приватного будинку тут становить 10,46 — 11,08 млн грн ($234 000 — $247 800).

На другому місці Київська область, де у червні середня ціна перетнула позначку 5,5 млн грн (близько $123 000). Закарпатська область замикає трійку найдорожчих регіонів 5,27 — 5,38 млн грн ($117 800 — $120 300).

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Серед регіонів, де медіанна ціна перевищує 4 млн грн ($90 000), — Львівська, Івано-Франківська та Одеська області.

У середньому ціновому сегменті варто відзначити Полтавську (у середньому 1,1 млн грн — $24 600), Житомирську (майже 1,2 млн грн — $26 900), Кіровоградську (1,2 млн грн — $26 900), Тернопільську (2,1 млн грн — $47 000), Вінницьку (2,8 млн грн — $62 600) та ін.

Натомість найдешевші станом на червень — Чернігівська (у середньому 474 тис. грн — $10 600) та Сумська (897 тис. грн — $20 000), що пов’язано передусім із безпековою ситуацією.

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