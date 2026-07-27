Яка ціна на приватні будинки в Україні (інфографіка) Сьогодні 09:00 — Нерухомість

Яка ціна на приватні будинки в Україні (інфографіка)

Вартість будинків у найбільших містах України суттєво відрізняється залежно від району.

Про це йдеться в інфографіці olx.

Де найдорожчі

Найдорожчі будинки традиційно зосереджені у престижних центральних районах міст.

У Києві медіанна вартість будинку в Печерському районі перевищує 1,3 млн USD, що більш ніж у вісім разів дорожче, ніж у Дніпровському районі.

У Львові найдорожчим районом для купівлі будинку залишається Галицький із медіанною ціною 289 582 USD.

В Одесі лідирує Приморський район (284 520 USD), а у Дніпрі — Соборний, де медіанна вартість будинку становить 136 086 USD.

Значний розрив між районами спостерігається також у Харкові, де медіанна ціна будинку у Шевченківському районі сягає 229 605 USD, тоді як в Основ’янському становить 34 931 USD.

Думка експертки

За словами Ірини Атрощенко, керівниці агентства «Бульвар нерухомість», ринок приватних будинків у Харкові сьогодні значною мірою визначають безпекові фактори. Історично найпрестижніші райони приватної забудови розташовані у північній та північно-східній частинах міста. Через близькість до державного кордону саме вони першими потрапляють під удари, тому попит на купівлю будинків у цих локаціях суттєво знизився, а ринок відреагував падінням цін.

Як мінялась ціна

Ціни на купівлю будинків змінювалися нерівномірно. Суттєве зростання медіанної вартості зафіксовано у Херсоні (+26%) та Тернополі (+23%).

Помітне подорожчання також відбулося у Дніпрі та Житомирі (по +9%), а також Чернівцях (+5%). Найдорожчими для купівлі будинку залишаються Київ, Львів, Ужгород та Одеса.

Водночас у більшості обласних центрів спостерігалося зниження цін, найбільш помітне — у Кропивницькому та Чернігові (по -12%), Івано-Франківську та Харкові (по -8%), а також Хмельницькому (-7%).

Попит на купівлю будинків у першому півріччі 2026 зростав швидше, ніж у сегменті квартир. Як пояснює Оксана Остапчук, керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість, таке зростання зумовлене кількома факторами. Для багатьох пошукачів це можливість забезпечити більше простору для життя, особливо для великих родин, а також — підвищити автономність в умовах тривалих відключень.

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