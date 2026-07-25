«єОселя»: скільки потрібно працювати, щоб накопичити на перший внесок Сьогодні 10:12 — Нерухомість

Найдовше накопичувати на перший внесок за "єОселею" доведеться мешканцям Львова, Фото: magnific

Стандартний перший внесок за державною програмою пільгової іпотеки «єОселя» становить від 20% вартості житла, а для позичальників віком до 25 років його можуть знизити до 10%. Залежно від міста та цін на нерухомість, на накопичення цієї суми українцям може знадобитися від 8 місяців до понад двох років, якщо відкладати весь заробіток.

Про це свідчить щоквартальний звіт ринку нерухомості від ЛУН.

Скільки коштують найдоступніші квартири

Аналітики зазначають, «єОселя» залишається драйвером продажів житла, що будується. Однак пропозицій квартир від забудовників, які відповідають умовам програми, дедалі меншає.

У Києві медіанна вартість найдоступнішої готової однокімнатної квартири на первинному ринку становить 2,5 млн грн, тоді як в Ужгороді аналогічне житло коштує близько 2,4 млн грн.

Найдорожчі пропозиції серед міст України зафіксовано у Львові — в середньому 3,1 млн грн.

Вартість готових однокімнатних квартир в Україні, Інфографіка: ЛУН

Скільки потрібно відкладати на перший внесок

Щоб накопичити на перший внесок за найдоступнішу однокімнатну квартиру, жителю Києва потрібно зібрати близько 383 тис. грн. За середньої зарплати це майже 11 місяців роботи, якщо не витрачати зароблені кошти.

Найдовше накопичувати на перший внесок доведеться мешканцям Львова. Там стартовий внесок становить приблизно 838 тис. грн, що дорівнює понад двом рокам і трьом місяцям середнього заробітку.

Найменше часу потрібно жителям Запоріжжя — 8 місяців.

Медіанний перший внесок по «єОселі» на найдешевшу квартиру на первинці, Інфографіка: ЛУН

Скільки доходу «зʼїдають» платежі за «єОселею»

У Львові на щомісячний платіж за іпотекою доведеться спрямовувати близько 83% середньої зарплати, в Ужгороді — 75%, тоді як у Києві — 34%.

Найкомфортніше платити за кредитом у прифронтових містах, де щомісячний платіж забере лише 22−30% від середнього місцевого заробітку.

Скільки треба працювати, щоб назбирати на перший внесок по «єОселі», Інфографіка: ЛУН

Раніше Finance.ua писав , що із 17 липня 2026 року набули чинності оновлені умови державної програми доступного іпотечного кредитування «єОселя». Зміни розширюють перелік отримувачів кредитів під 3%, переглядають нормативну площу житла, спрощують перевірку доходів і дозволяють залучати поручителів, які не є членами сім’ї.

Також ми зазначали, що вибір між орендою квартири та іпотекою в Україні вже давно став класичною дилемою. Прихильники купівлі зазвичай аргументують тим, що краще платити за своє житло, ніж щомісяця віддавати гроші орендодавцю. Ті, хто обирає оренду, навпаки, не готові зв’язувати себе довгостроковими кредитами в умовах повної нестабільності.

Що ж раціональніше сьогодні з фінансової точки зору? Finance.ua проаналізував обидва варіанти, спираючись на актуальні умови кредитування, супутні витрати та приховані фінансові ризики.

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