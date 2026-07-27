Типові помилки інвесторів під час інвестування в REIT Сьогодні 09:50 — Нерухомість

Помилки під час інвестування в REIT, джерело фото: pixabay

Фонди нерухомості (REIT) стали одним із найпопулярніших способів інвестувати в реальний сектор без купівлі конкретного об’єкта, квартири, комерційної площі чи складу. Для багатьох українських інвесторів це виглядає як «пасивний дохід від оренди без головного болю»: не потрібно шукати орендарів чи судитися з недобросовісними, займатися ремонтом або рахувати комунальні платежі. Достатньо купити частку в фонді — і дивіденди мають просто надходити на рахунок.

Проблема в тому, що така картина надто спрощена. REIT — це не депозит і не «аналог ОВДП, але з нерухомістю». Це повноцінний бізнес із боргами, операційними витратами, ризиками ліквідності та високою чутливістю до відсоткових ставок. Саме невміння побачити цей бізнес за красивими презентаціями призводить до типових помилок інвесторів, які повторюють помилки від фонду до фонду.

У цій статті розповідаємо про сім показників, що реально мають значення в разі інвестування в REIT. Пояснюємо, як саме неврахування кожного з них «б'є» за наслідками.

Помилка № 1. Дивитися тільки на дивідендну дохідність

Перша і, мабуть, найпоширеніша помилка — це фокус виключно на дивідендній дохідності. Інвестор бачить цифру 7−10% на рік і автоматично порівнює її з депозитами чи облігаціями. Якщо дивіденд «вищий» — рішення ухвалено, фонд має привабливий вигляд.

На практиці дивіденд — це лише частина картини. REIT — це біржовий інструмент, і його ціна змінюється щодня. Спокійно можна опинитися у ситуації, коли фонд виплачує 8% дивідендів, та за рік падає в ціні на 20%. Загальна дохідність стає негативною. А інвестор, який дивився тільки на дивіденд, щиро здивований: «як так, було ж 8%?».

Для чесної оцінки інвестиції важливо дивитися на «total return»: поєднання дивідендного потоку та приросту (або падіння) капіталу за кілька років, а не за один квартал. REIT можуть бути чудовим джерелом дивідендів, але без аналізу ціни ви ризикуєте перетворити потенційно сильний інструмент на джерело збитків.

Як зазначає фінансовий директор S1 REIT Вадим Павлушин, у дохідності важливо розуміти одну деталь, яку часто не знають навіть досвідчені інвестори: «Коли вартість активів фонду зростає та має великий подальший потенціал росту, це як правило, не потрапляє у показник чистого прибутку. Приріст вартості активу накопичується в капіталі фонду, збільшуючи його, і перетворюється на реальні гроші для інвестора лише тоді, коли об’єкт фактично продано».

Він також додає, що з цього випливає важливий і не завжди очевидний висновок: невеликий чистий прибуток фонду в звітному періоді — це ще не ознака слабких результатів. Фонд може показувати скромний поточний прибуток від оренди, і водночас володіти нерухомістю, вартість якої суттєво зростає рік у рік. Це означає, що фонд накопичує потенціал майбутнього великого прибутку, який інвестор отримає, коли цей актив буде продано за вищою ціною.

Тому, на думку Павлушина, дивитись варто на три показники разом:

FFO — скільки реальних «живих» грошей фонд заробляє зараз від оренди;

NAV — як зростає вартість активів фонду в цілому, тобто накопичений, ще не реалізований потенціал;

IRR (внутрішня норма дохідності) — найважливіший показник для інвестора, оскільки він об’єднує в одну цифру і поточний грошовий потік (дивіденди), і майбутній приріст вартості капіталу при виході з інвестиції, з урахуванням часової вартості грошей.

Наприклад, в S1 REIT, розраховують і показують інвесторам очікуваний IRR за кожним фондом у портфелі компанії — так вони одразу бачать сукупну дохідність (поточні виплати + зростання вартості), а не лише окремі частини цієї картини.

Вадим Павлушин стверджує, що у фондах компанії добровільно закріплена політика виплачувати інвесторам не менше 90% реалізованого прибутку, адже це забезпечує високий рівень розподілу доходу між інвесторами та наближає модель фонду до принципів роботи класичних американських REITів.

«Наш портфель — це три фонди * (S1 ВДНГ, S1 Obolon, S1 Plaza Позняки) у сегментах дохідної житлової та комерційної нерухомості з потенціалом зростання вартості на фоні повоєнного відновлення ринку — за прикладом того, як відновлювались ринки нерухомості Хорватії, Боснії чи Грузії після їхніх криз», ­- додає він.

S1 Plaza Позняки, джерело фото: S1 REIT

Помилка № 2. Ігнорувати боргове навантаження та «левередж»

REIT здається багатьом чимось «на кшталт фонду», який просто збирає гроші інвесторів і купує нерухомість. У реальності більшість фондів активно використовують позикові кошти, тобто кредитне плече. Вони беруть кредити, випускають боргові інструменти, рефінансують портфелі — одним словом, живуть логікою класичної девелоперської компанії.

Коли інвестор не дивиться на рівень боргу, він пропускає ключовий рівень ризику. Важливо оцінювати співвідношення борг/капітал, структуру боргу, ставки кредитування та графік погашення.

Високе боргове навантаження під час зростання відсоткових ставок означає, що фонд одночасно стикається зі зростанням витрат на обслуговування боргу та потенційним падінням вартості активів.

Якщо спростити, то REIT із надмірним «левереджем» стає вразливим у кризу: в разі зниження орендних надходжень йому складно не лише підтримувати дивіденди, а й виконувати зобов’язання перед кредиторами. Інвестор, який не читає розділ про борг у звітності, фактично інвестує наосліп — і потім дивується, чому «все було добре, поки не змінилися ставки».

Як наголошує фінансовий директор S1 REIT, борг для фондів — як іпотека для власника квартири: помірний і контрольований — це нормально й навіть корисно, він дозволяє купувати більше якісних активів. Але надмірний борг — це вже ризик.

Тому, власне, в S1 REIT майже не користуються таким інструментом як кредит. У цьому фонді боргове навантаження близьке до нуля, що допомагає мінімізувати ризики та робить фонди у портфелі компанії більш стійкими.

Помилка № 3. Фокус на «середній заповнюваності» замість реальної якості орендарів

У презентаціях REIT часто показують приємну цифру загальної заповнюваності: 95−98% площ у оренді, стабільні контракти, «якісний пул орендарів». Це створює враження дуже стабільного кеш-флоу. Однак справжній ризик ховається в деталях.

По-перше, важливо, як саме сформована ця заповнюваність: чи немає критичної концентрації на кількох великих орендарях, від яких залежить значна частина доходу фонду.

По-друге, суттєво відрізняється профіль ризику для різних секторів: логістика, дата-центри, житлова оренда, торгівельні центри й офісна нерухомість реагують на економічні цикли по-різному.

Зокрема, в S1 REIT дотримуються думки, що заповнюваність об’єктів повинна становити вище 90%. Також важливу роль відіграє кількість і «якість» орендарів — чи це відомі, фінансово стійкі компанії, чи один-два випадкові орендарі.

Окрім того, варто звертати також увагу на довжину договорів оренди наперед — чим довше, тим передбачуваніший дохід, а також те, хто платить за комунальні.

До слова, об’єкти в активах фондів S1 REIT працюють переважно за договорами, де операційні витрати несе орендар, а не фонд. Це означає передбачуваніший і стабільніший дохід для інвестора незалежно від зростання комунальних тарифів чи витрат на обслуговування.

Помилка № 4. Недооцінювати ліквідність та умови виходу

Для міжнародних REIT, акції яких торгуються на великих біржах, ліквідність здебільшого достатня — хоча й там є винятки. Натомість у випадку багатьох локальних фондів нерухомості, зокрема українських, питання ліквідності стає ключовим.

Інвестор часто заходить у фонд, думаючи лише про вхід: яка мінімальна сума, який прогноз дохідності, які об’єкти в портфелі. А потім виявляється, що вийти не так просто: є фіксовані періоди викупу, обмежений обсяг викупу, додаткові комісії та дисконт, якщо ви хочете продати частку швидко.

У цьому сенсі REIT дуже легко сприйняти як «довгий депозит з вищою дохідністю», але в момент кризи чи персональної ліквідності інвестор відкриває для себе, що інструмент не є гнучким.

Питання виходу має аналізуватися до інвестування. Без цього інвестор ризикує опинитися в ситуації, коли формально є частка у фонді, але фактично не має можливості в адекватний строк конвертувати її назад у гроші.

Помилка № 5. Ігнорувати реальні комісії та структуру витрат

Коли фонд показує прогноз «10−12% річних», інвестор рідко запитує, чи це цифра до комісій чи після них. Комісії можуть бути різними: плата за управління, комісії за успіх, витрати на адміністрування, маркетинг, послуги пов’язаних компаній тощо. У результаті значна частина орендного доходу фонду йде не інвесторам, а менеджменту та сервісним структурам.

Без аналізу структури витрат REIT ризикує перетворитися на дорогий оболонковий інструмент: зовні — якісний портфель, стилістика «професійний менеджмент», а всередині — висока частка доходу, яка просто розчиняється в операційних витратах. Для інвестора важливий не розмір валового доходу, а чистий потік після всіх комісій.

Тут виникає ще одна типова помилка — порівнювати REIT з депозитами чи ОВДП, не враховуючи, що в депозиті ви не платите менеджеру фонду за кожен рух. Якщо фонд нерухомості не може чітко пояснити, як саме його комісії компенсуються додатковою дохідністю, це серйозний аргумент переглянути своє рішення.

Помилка № 6. Забувати про валютний ризик та податковий ефект

Для українського інвестора валютний та податковий вимір будь-якої інвестиції — не деталь, а одна з першочергових площин аналізу. Інвестиції у REIT за кордоном майже завжди здійснюються в іноземній валюті й через іноземні юрисдикції. Це означає не тільки інший валютний ризик, але й інший податковий режим: податок на дивіденди, можливе подвійне оподаткування, різні правила оподаткування приросту капіталу.

Типова помилка — вважати, що «9% дивіденда в доларах» автоматично перемагає будь-яку гривневу альтернативу. Насправді варто рахувати після податкову дохідність з урахуванням курсу, а також сценарії зміни цього курсу протягом кількох років. В окремих випадках з урахуванням юридичних нюансів, комісій брокера та оподаткування реальна чиста дохідність може виявитися значно нижчою за очікувану.

Паралельно важливо розуміти, що REIT не завжди доречні як «центральний» інструмент портфеля. Часто найздоровіший підхід — використовувати їх як елемент диверсифікації, а не головну опору стратегії, особливо коли портфель номінований у різних валютах.

Помилка № 7. Не оцінювати якість звітності та корпоративного управління

Останній, але не менш важливий індикатор — це якість звітності та корпоративне управління. REIT як інструмент на перетині фінансів і нерухомості потребує прозорості: інвестор має бачити структуру портфеля, борг, орендарів, ставки, строки договорів, політику дивідендів.

Коли фонд обмежується загальними фразами, не показує деталізовані звіти, не розкриває конфлікти інтересів і майже не комунікує з міноритарними інвесторами, ризик високий. Такий інструмент може працювати «на довірі», поки ринок зростає, але в момент стресу стає очевидно, що відсутність якісної інформації означає відсутність реального контролю.

Якість корпоративного управління також проявляється в тому, як фонд ухвалює рішення щодо нових інвестицій, продажу активів та змін дивідендної політики. Якщо вони мають вигляд ситуативних, непрозорих або мотивованих інтересами менеджменту більше, ніж інвесторів, це сигнал до переоцінки ризику. Очевидна істина, яку інвестори часто забувають: хороші активи можна зіпсувати поганим управлінням.

Сім показників замість однієї красивої цифри

Якщо спробувати підсумувати, ключова помилка інвестора — дивитися на REIT через призму однієї цифри: дивідендної дохідності чи маркетингового прогнозу. На думку Вадима Павлушина, багато інвесторів орієнтуються саме на маркетинг, а не на зміст. Вони обирають фонд через гучну рекламу або відому назву, не аналізуючи його стратегію та якість активів.

Також до типових помилок інвесторів-початківців під час вибору REIT в фонді, за словами експерта, відносять:

вибір виключно за показником дохідності. Часто інвестори звертають увагу лише на високий відсоток, не з’ясовуючи, внаслідок чого він формується і чи є він стабільним. Наприклад, не перевіряють, чи дивіденди виплачуються з реального доходу, чи «з боргів»;

плутанину зі зростанням вартості нерухомості «на папері» та реальним заробітком;

валютні ризики та те, наскільки фонд залежить від коливань курсу;

нехтування інформацією щодо орендарів об’єктів, перевірок наскільки вони надійні, питань «на який строк укладені договори оренди?».

Реальний ризик та реальна дохідність формуються на перетині щонайменше семи параметрів:

Загальна дохідність, а не лише дивіденди. Рівень боргу та структура «левереджу». Заповнюваність та якість орендарів. Ліквідність інструменту й можливість виходу. Комісії та операційні витрати. Валютний ризик і податковий ефект. Якість звітності й корпоративного управління.

Помилки інвесторів починаються там, де закінчується готовність дивитися на бізнес в деталях. REIT — це не «покращений депозит», а інвестиційний інструмент, який може стати сильним елементом портфеля лише за умови свідомого аналізу цих семи вимірів.

Як зазначає експерт, варто також звертати увагу на прозорість фонду: чи відкрито він розкриває інформацію про свої активи, фінансові результати, структуру власності та кінцевих бенефіціарів.

За словами фінансового директора S1 REIT, не менш важливими є наявність незалежного аудиту, регулярної звітності та відкритої комунікації з компанією з управління активами.

«Якщо фонд не готовий відповідати на запитання інвесторів або приховує ключову інформацію, це вагомий привід утриматися від інвестиції, навіть якщо його фінансові показники виглядають привабливо», — каже Вадим Павлушин.

Підсумовуючи, якщо ставитися до фондів нерухомості як до бізнесу з конкретними цифрами, ризиками та управлінськими рішеннями, а не як до маркетингового слайду з обіцянкою X % річних, то REIT справді можуть дати інвестору те, за що їх так часто вихваляють: дивідендний потік, диверсифікацію та доступ до якісних активів без необхідності самостійно керувати нерухомістю.

Якщо ж сприймати їх як «ще один спосіб заробити відсоток», не читаючи звітність, — це вже не інвестиція, а ставка на удачу.

*"Інвестиції у фонди захищають інвестора від багатьох ризиків, але не від усіх. Запланований прибуток не гарантується. Результати діяльності фонду у минулому не є гарантією доходів в майбутньому. Перед інвестуванням ознайомтесь з умовами та проконсультуйтесь із фінансовим радником. — Ред.

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