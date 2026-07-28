У Чехії дешевшають старі будинки: причини Сьогодні 09:44 — Нерухомість

У найближчі роки ціни на старі будинки можуть знижуватися й надалі.

На ринку нерухомості Чехії почали дешевшати старі приватні будинки, які потребують ремонту. Після суттєвого скорочення державних субсидій на реконструкцію покупці дедалі частіше домагаються від продавців знижок у сотні тисяч крон, компенсуючи таким чином втрату державної підтримки.

Про це пише Czechia-online.

Старі будинки продаються повільніше

Попри те, що середня вартість житла в Чехії загалом продовжує зростати, власники старих будинків дедалі довше шукають покупців. За оцінками експертів, реальна ціна продажу таких об’єктів нерідко виявляється приблизно на 10% нижчою за початкову ціну, зазначену в оголошенні.

«Запропонована ціна будинку сьогодні у багатьох випадках є лише стартом для торгу, а не остаточною вартістю. Насправді нерухомість продається навіть на десять відсотків дешевше», — зазначив керівник групи EHS Гендрік Маєр.

Як скорочення субсидій вплинуло на ринок

Експерти пов’язують зміну ситуації з реформою державної програми «Нова зелена економія» (Nová zelená úsporám). Раніше власники житла могли отримати значні державні гранти на модернізацію будинків. Тепер повноцінні субсидії збереглися лише для малозабезпечених сімей.

Для інших власників передбачені пільгові кредити через банки та будівельні ощадні каси, при цьому держава компенсуватиме лише частину відсоткової ставки.

Після зміни правил покупці почали активніше враховувати майбутні витрати на ремонт під час переговорів про вартість нерухомості. Через це продавцям дедалі частіше доводиться погоджуватися на суттєві знижки. Зокрема:

будинок поблизу Брно, виставлений майже за 4 млн крон, після 10% торгу може подешевшати приблизно на 400 тис. крон;

старі будинки можуть чекати покупця понад два місяці;

найбільші знижки отримують покупці об’єктів, які потребують капітального ремонту.

Попит зміщується до енергоефективного житла

На думку експертів, у найближчі роки ціни на старі будинки можуть знижуватися й надалі.

Однією з причин називають запровадження системи ETS 2, яка збільшить витрати на опалення газом і вугіллям. Через це покупці ще ретельніше оцінюватимуть майбутні витрати на утримання житла.

Водночас найбільший попит зберігається на будинки з хорошим транспортним сполученням із великими містами, просторою земельною ділянкою та розвиненою інфраструктурою.

Особливо високо оцінюються населені пункти, де є школа, дитячий садок і комфортні умови для проживання. Такі об’єкти продаються значно швидше й майже не потребують знижок.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що в другому кварталі 2026 року середня вартість квадратного метра на вторинному ринку житла Чехії зросла на 11% порівняно з аналогічним періодом минулого року та сягнула 86 081 крони. Лише за три місяці ціни підвищилися ще на 3%. Найбільше подорожчання на вторинному ринку зафіксували в Усті-над-Лабем, де середня вартість квадратного метра за рік зросла майже на 20% до 54 391 крони.

Також ми писали , що іноземці можуть подати заявку на громадянство та отримання чеського паспорта лише після безперервного проживання в країні на законних підставах. Претендувати на громадянство Чехії можна після проживання на території країни протягом не менше ніж 10 років і за спрощеною натуралізацією.

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