У Чехії зростають ціни на квартири: основні показники другого кварталу 2026 року

У другому кварталі 2026 року середня вартість квадратного метра на вторинному ринку житла Чехії зросла на 11% порівняно з аналогічним періодом минулого року та сягнула 86 081 крони. Лише за три місяці ціни підвищилися ще на 3%.
Зростання вартості квартир спостерігається практично в усіх регіонах Чехії. Зокрема, у Брно середня ціна квадратного метра підвищилася до 123 972 крон, що на 8% більше у річному вимірі, а в Остраві до 68 084 крон, або на 11% більше, ніж торік.
Основні показники другого кварталу 2026 року:
середня ціна старих квартир у Чехії — 86 081 крона за кв. м;
річне зростання цін — 11%;
квартальне зростання — 3%
найдорожче житло залишається у Празі.
Аналітики пояснюють зростання попиту нижчою вартістю квартир на вторинному ринку порівняно з новобудовами, а також активністю інвесторів, які купують житло в регіонах із потенціалом подальшого підвищення цін.
Доступне житло в Чехії стає дедалі дорожчим
За оцінками експертів, квартира площею 80 квадратних метрів у Празі зараз коштує близько 12,7 млн крон, що приблизно на 1,06 млн крон більше, ніж рік тому. У Брно аналогічне житло оцінюється майже в 9,9 млн крон.
Дослідження також свідчить, що житло в Чехії не лише дорожчає, а й стає меншим. За останні сім років середня площа проданих квартир скоротилася з 62 до 60 квадратних метрів, тоді як їхня середня вартість майже подвоїлася і досягла 5,3 млн крон. У Празі середня площа проданих квартир за цей період зменшилася з 64 до 58,5 квадратного метра.
Експерти пояснюють подальше зростання цін дефіцитом пропозиції на ринку нерухомості та стабільно високим попитом.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що 2025 року в Чехії було засновано 2206 компаній, які перебувають у винятковій власності українців, що на 50% більше у порівнянні з 2021 року. Загалом іноземці становлять 20% серед власників нових компаній, найчастіше це громадяни України та Словаччини.
Також ми писали, що іноземці можуть подати заявку на громадянство та отримання чеського паспорта лише після безперервного проживання в країні на законних підставах. Претендувати на громадянство Чехії можна після проживання на території країни протягом не менше ніж 10 років і за спрощеною натуралізацією.