У Чехії зростають ціни на квартири: основні показники другого кварталу 2026 року Сьогодні 17:02 — Нерухомість

Житло в Чехії не лише дорожчає, а й стає меншим

У другому кварталі 2026 року середня вартість квадратного метра на вторинному ринку житла Чехії зросла на 11% порівняно з аналогічним періодом минулого року та сягнула 86 081 крони. Лише за три місяці ціни підвищилися ще на 3%.

Про це пише Czechia-online.

Найбільше зростання цін зафіксували в Усті-над-Лабем

Найбільше подорожчання на вторинному ринку зафіксували в Усті-над-Лабем, де середня вартість квадратного метра за рік зросла майже на 20% до 54 391 крони.

У Празі, яка залишається найдорожчим ринком нерухомості країни, середня ціна квадратного метра досягла 158 795 крон, що на 9% більше, ніж роком раніше.

Ціни на житло зростають по всій країні

Зростання вартості квартир спостерігається практично в усіх регіонах Чехії. Зокрема, у Брно середня ціна квадратного метра підвищилася до 123 972 крон, що на 8% більше у річному вимірі, а в Остраві до 68 084 крон, або на 11% більше, ніж торік.

Основні показники другого кварталу 2026 року:

середня ціна старих квартир у Чехії — 86 081 крона за кв. м;

річне зростання цін — 11%;

квартальне зростання — 3%

найдорожче житло залишається у Празі.

Аналітики пояснюють зростання попиту нижчою вартістю квартир на вторинному ринку порівняно з новобудовами, а також активністю інвесторів, які купують житло в регіонах із потенціалом подальшого підвищення цін.

Доступне житло в Чехії стає дедалі дорожчим

За оцінками експертів, квартира площею 80 квадратних метрів у Празі зараз коштує близько 12,7 млн крон, що приблизно на 1,06 млн крон більше, ніж рік тому. У Брно аналогічне житло оцінюється майже в 9,9 млн крон.

Дослідження також свідчить, що житло в Чехії не лише дорожчає, а й стає меншим. За останні сім років середня площа проданих квартир скоротилася з 62 до 60 квадратних метрів, тоді як їхня середня вартість майже подвоїлася і досягла 5,3 млн крон. У Празі середня площа проданих квартир за цей період зменшилася з 64 до 58,5 квадратного метра.

Експерти пояснюють подальше зростання цін дефіцитом пропозиції на ринку нерухомості та стабільно високим попитом.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що 2025 року в Чехії було засновано 2206 компаній, які перебувають у винятковій власності українців, що на 50% більше у порівнянні з 2021 року. Загалом іноземці становлять 20% серед власників нових компаній, найчастіше це громадяни України та Словаччини.

не менше ніж 10 років і за спрощеною натуралізацією. Також ми писали , що іноземці можуть подати заявку на громадянство та отримання чеського паспорта лише після безперервного проживання в країні на законних підставах. Претендувати на громадянство Чехії можна після проживання на території країни протягом

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