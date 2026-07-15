Чи можна продати квартиру з боргами або під арештом Сьогодні 14:05 — Нерухомість

Продаж нерухомості

Продати квартиру, якщо за нею накопичилися борги за комунальні послуги, можливо. Однак зовсім інша ситуація, якщо на нерухомість накладено арешт. Із посиланням на статтю Finance.ua розповідаємо, що варто знати продавцям і покупцям у кожній із цих ситуацій.

Чи можна продати квартиру з боргами за комунальні послуги

Заборгованість за комунальні послуги не є перешкодою для продажу нерухомості. Річ у тім, що борг закріплений не за квартирою чи будинком, а за абонентом, який уклав договір із постачальниками послуг. Тому після продажу він не переходить автоматично до нового власника.

Під час оформлення угоди більшість нотаріусів не вимагають довідку про відсутність комунальної заборгованості, адже вона не входить до переліку обов’язкових документів. Водночас сам борг залишається за продавцем.

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Після переоформлення договорів новий власник може зіткнутися із ситуацією, коли постачальники комунальних послуг намагатимуться вимагати погашення старої заборгованості. Однак закон передбачає, що сплачувати її має саме той, хто її накопичив.

Попри це, купівля квартири без боргів допоможе уникнути зайвих суперечок. Якщо ж заборгованість є, вона може стати аргументом для покупця під час переговорів про зниження ціни.

Що робити, якщо квартира перебуває під арештом

Якщо на нерухомість накладено арешт, продати її не вдасться до моменту скасування цього обмеження. Причинами арешту можуть бути несплачені борги, штрафи, рішення суду або інші підстави, передбачені законом.

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Перш за все необхідно з’ясувати, хто саме наклав арешт і з якої причини. Це може бути державний чи приватний виконавець, суд або податковий орган. Перевірити інформацію можна через реєстр обтяжень Міністерства юстиції або звернувшись до нотаріуса.

Подальші дії залежать від конкретної ситуації. Якщо арешт накладено через заборгованість, її потрібно погасити та звернутися із заявою про зняття арешту. Якщо ж власник вважає обмеження неправомірним, він може оскаржити його в установленому законом порядку.

Детально про те, як продати різну нерухомість і що для цього треба — читайте у статті за посиланням.

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