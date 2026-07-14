Продаж будинку, земельної ділянки, дачі або гаража: які можуть бути сюрпризи Сьогодні 21:00 — Нерухомість

Продаж будинку, земельної ділянки, дачі або гаража: які можуть бути сюрпризи

При купівлі будинку, земельної ділянки, дачі або гаража загалом тут алгоритм той самий, однак існує своя специфіка.

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Будинок

У випадку з купівлею-продажем будинку додатково перевіряється власність на земельну ділянку. Тут можуть бути сюрпризи — будинок стоїть на неприватизованій ділянці. Такі будинки продавати не можна.

У деяких випадках старі будинки не мають актуальної документації — потрібно оновити техпаспорт або ввести в експлуатацію самобуд. В селах взагалі можуть бути відсутні будь-які документи.

Наполегливо радимо не «вестися» на вмовляння продавців чи рієлторів — купуйте лише те майно, яке має відповідну документацію. Інакше ви ризикуєте просто викинути гроші за об’єкт, на який так і не зможете оформити право власності.

Земельна ділянка

Для купівлі-продажу земельної ділянки необхідна обов’язкова наявність кадастрового номера, її межі мають бути встановлені офіційно. Цільове призначення не повинно суперечити планам забудови або сільгоспвикористання.

Гаражі, дачі

Щодо гаражів, дачних будинків та ділянок, то тут також може бути варіант, коли на ці об’єкти відсутні документи, однак вони продаються. Скоріш за все, продається не сам об’єкт, а членство в дачному чи гаражному кооперативі, на території якого й знаходиться сама дача чи гараж.

Купувати чи ні таку пропозицію — вирішуйте самі, але майте на увазі — ви набуваєте у такий спосіб фактично лише «книжечку» члена кооперативу, за яким закріплено відповідний об’єкт. Його надалі часто можна узаконити і набути у власність, але переконайтеся, що це дійсно можливо. Ну і ціна в такому випадку має бути відповідна.

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