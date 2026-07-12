Експертка спрогнозувала, коли в Україні почне дорожчати оренда квартир Сьогодні 10:21 — Нерухомість

Коли в Україні подорожчає оренда житла, Фото: magnific

У липні не варто очікувати зростання цін на ринку оренди житла, проте у деяких туристичних локаціях вартість все ж може підвищитися. Здорожчання оренди очікується наприкінці серпня, коли традиційно збільшується попит на квартири.

Про це розповіла оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак у коментарі «24 Каналу».

У яких містах ціни можуть зрости вже зараз

Експертка прогнозує зростання цін на оренду житла наприкінці серпня. У цей час ринок активізується, адже житло починають шукати студенти, молоді спеціалісти, родини, які переїжджають перед початком навчального року, а також внутрішньо переміщені особи.

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Середина літа є перехідним етапом між весняною активністю та осіннім сезоном. У цей час кількість нових орендарів зазвичай зростає незначно, тому більшість власників житла не поспішають переглядати вартість оренди.

Втім точкове подорожчання можливе у Києві, Львові, Ужгороді, Івано-Франківську та Чернівцях. Саме у цих містах попит на житло перевищує пропозицію, особливо у сегменті якісних квартир.

Також влітку частина власників переводить квартири з довгострокової в подобову оренду, щоб отримати вищий дохід від туристів.

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Через це кількість доступного житла для тривалого проживання скорочується, що також може підтримувати або підвищувати орендні ставки.

Найбільш помітна така тенденція у туристичних та курортних містах, таких як Львів, Яремче, Буковель, Ужгород, Чернівці, а також у прибережних містах Одеської області.

Ринок оренди в Україні: які області показали найбільше зростання цін

Раніше Finance.ua писав , що на ринку оренди однокімнатних квартир лідирує Запорізька область, де медіанна ціна збільшилася на 60% і становить 8 000 гривень. Серед двокімнатних та трикімнатних квартир — Харківська область. Медіанна вартість двокімнатної квартири тут зросла майже на 85% і становить 12 000 гривень, а трикімнатної майже на 67% і становить 15 000 грн.

Найбільший відсотковий стрибок медіанних цін у всіх сегментах квартир зафіксовано у прифронтових областях — Харківській та Запорізькій. Водночас у західних та центральних регіонах, попри нижчі темпи приросту у відсотках, зберігається найвища вартість оренди в абсолютних цифрах, що підтверджує стабільно високий рівень цін у цих регіонах.

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