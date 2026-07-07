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Тіньовий ринок оренди зриває програму субсидій для ВПО

Особисті фінанси
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Оренда нерухомості
Оренда нерухомості
Субсидія на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб діє вже більше року, однак на практиці програма фактично провалилася — скористатися нею змогли небагато родин.
Про це повідомив нардеп Павло Фролов.

Чому програма субсидій для ВПО працює неефективно

Програма субсидії на оренду житла для ВПО запрацювала наприкінці січня 2025 року. Право на допомогу мають сім’ї, які витрачають на оренду понад 20% сукупного доходу.
Втім, на практиці програма не набула широкого поширення. Головною причиною називають те, що багато власників житла не готові укладати офіційні договори оренди та декларувати отримані доходи.
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Додатковим стримувальним фактором є втрата пільги зі сплати податку на нерухоме майно. Після офіційної здачі житла в оренду податок може нараховуватися на всю площу об’єкта — до 1,5% від мінімальної зарплати за кожен квадратний метр, залежно від рішення місцевої громади.

Чи допоможе зниження податків

Щоб пришвидшити легалізацію ринку оренди, Верховна Рада ухвалила закон № 15111-д, який набуде чинності з 1 січня 2027 року. Документ передбачає зниження ставки ПДФО для орендодавців із 18% до 5%. Разом із 5% військового збору загальне податкове навантаження становитиме 10%.
Однак для власників житла, які здають його внутрішньо переміщеним особам, це навряд чи суттєво змінить ситуацію, каже Фролов. Адже у межах дворічного експериментального проєкту держава вже компенсує їм більшу частину податків за умови офіційного оформлення договору оренди.
Тому нардеп пропонує ухавалити альтернативний законопроєкт № 15031−2 і повністю звільнити від ПДФО орендодавців, які здають житло ВПО та військовослужбовцям. На думку автора ініціативи, саме такий механізм може стати ефективнішим стимулом для детінізації ринку оренди та розширення доступу переселенців до державної підтримки.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ПодаткиОренда житлаВПО
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