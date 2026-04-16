Чи введуть нові штрафи для орендодавців — позиція парламенту Сьогодні 08:03 — Особисті фінанси

У Верховній Раді наразі не розглядають ініціатив щодо запровадження нових штрафів для власників житла, які здають його в оренду. Водночас питання легалізації ринку залишається актуальним, і обговорення зосереджене насамперед на зміні податкових умов.

Про це у коментарі Finance.ua повідомила голова профільного комітету парламенту Олена Шуляк.

Чинні і нові санкції

Чинне законодавство вже передбачає відповідальність за несплату податків із доходів від оренди. Якщо податкові органи мають інформацію про укладений договір, але податки не сплачуються, застосовуються стандартні санкції:

штраф у розмірі 25% від суми боргу та пеня;

у разі повторного порушення — 50% і пеня.

«Тому підстав говорити про підготовку якихось окремих нових штрафів для ринку оренди сьогодні немає», — коментує Шуляк.

Посиленню відповідальності — бути

Основна дискусія в парламенті стосується не посилення відповідальності, а зменшення податкового навантаження.

Наразі власники житла, які не є ФОП, сплачують 23% податків (18% ПДФО та 5% військового збору). Саме це, за оцінками, є однією з причин, чому значна частина ринку перебуває «в тіні».

Показовою є статистика: за підсумками 2024 року доходи від оренди задекларували лише близько 900 осіб.

Тож серед можливих змін, які обговорюються:

зниження ставки ПДФО з 18% до 5%;

окремі підходи до оподаткування оренди для внутрішньо переміщених осіб.

Жодних нових перевірок і контролю

Як зазначила Шуляк, інформація про нібито підготовку нових механізмів контролю за неофіційною орендою не відповідає дійсності.

Йдеться, зокрема, про можливі перевірки через банки, ОСББ або комунальні служби — такі інструменти наразі не розробляються.

У парламенті наголошують, що чинне законодавство вже містить необхідні норми контролю, і наразі їх не планують змінювати.

довгострокових договорів. Зокрема, пропонується встановити мінімальний строк оренди — наприклад, три роки.

