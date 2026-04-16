У Верховній Раді наразі не розглядають ініціатив щодо запровадження нових штрафів для власників житла, які здають його в оренду. Водночас питання легалізації ринку залишається актуальним, і обговорення зосереджене насамперед на зміні податкових умов.
Про це у коментарі Finance.ua повідомила голова профільного комітету парламенту Олена Шуляк.
Чинні і нові санкції
Чинне законодавство вже передбачає відповідальність за несплату податків із доходів від оренди. Якщо податкові органи мають інформацію про укладений договір, але податки не сплачуються, застосовуються стандартні санкції:
штраф у розмірі 25% від суми боргу та пеня;
у разі повторного порушення — 50% і пеня.
«Тому підстав говорити про підготовку якихось окремих нових штрафів для ринку оренди сьогодні немає», — коментує Шуляк.
окремі підходи до оподаткування оренди для внутрішньо переміщених осіб.
Жодних нових перевірок і контролю
Як зазначила Шуляк, інформація про нібито підготовку нових механізмів контролю за неофіційною орендою не відповідає дійсності.
Йдеться, зокрема, про можливі перевірки через банки, ОСББ або комунальні служби — такі інструменти наразі не розробляються.
У парламенті наголошують, що чинне законодавство вже містить необхідні норми контролю, і наразі їх не планують змінювати.
