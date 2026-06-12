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FlixBus відкрив новий рейс Харків — Київ: розклад і зупинки

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Для маршруту підготували спеціальний автобус
Для маршруту підготували спеціальний автобус
Компанія FlixBus оголосила про розширення своєї мережі в Україні. З 10 червня компанія запустила перший прямий маршрут між Харковом і Києвом із зупинками в Полтаві, Решетилівці, Хоролі, Лубнах і Пирятині.
Про це повідомила пресслужба FlixBus.

Компанія очікує на відкриття ринку

«Ми раді оголосити про запуск нашого першого маршруту між Харковом і Києвом — це важливий крок в розвитку нашої мережі в Україні. Ми прагнемо розширювати подібні внутрішні сполучення, однак наразі регуляторні обмеження стримують подальше зростання. Очікуємо на анонсовані зміни та хоча б часткове відкриття ринку, оскільки це є вкрай необхідним і очікуваним з боку клієнтів, які шукають більш зручні варіанти подорожей», — зазначив Міхал Леман, віцепрезидент FlixBus у Східній Європі.

Для маршруту підготували спеціальний автобус

На цьому маршруті курсуватиме спеціально брендований автобус, із зображеннями знакових пам’яток обох міст.
Дизайн включає ключові символи Києва та Харкова, зокрема монумент «Батьківщина-Мати», Софійський собор, пам’ятник засновникам Києва, Благовіщенський собор у Харкові та монумент Незалежності «Летюча Україна».
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Розклад руху

Маршрут № 3330: Харків — Полтава — Решетилівка — Хорол — Лубни — Пирятин — Київ.
Рейси виконуються щоденно в обох напрямках.
У напрямку Харкова автобус відправляється з автостанції «Київ» о 16:30, із Пирятина — о 19:00, із Лубен — о 19:30, із Хорола — о 20:00, із Решетилівки — о 20:40, із Полтави — о 21:10 та прибуває до АС-1 у Харкові о 23:30.
У напрямку Києва відправлення з АС-6 у Харкові заплановане на 08:00, з АС-1 — на 08:30, з Привокзальної площі — на 08:45, з Полтави — на 10:50, з Решетилівки — на 11:15, з Хорола — на 12:30, з Лубен — на 13:00, з Пирятина — на 13:30. Прибуття до Києва — о 16:00.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що транспортна компанія FlixBus оголосила про запуск нових сезонних автобусних маршрутів з України до Польщі. Нові рейси діятимуть до середини вересня. Маршрут N3237 курсуватиме через Житомир, Рівне, Львів, Перемишль, Жешув, Тарнув, Краків та аеропорт Кракова. Маршрут N3246 проходитиме через Хмельницький, Тернопіль, Львів, Краків і Катовіце.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ПодорожіКиївХарків
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