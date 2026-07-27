Які вимоги для українців працездатного віку, що отримують пенсію по інвалідності Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Які вимоги для українців працездатного віку, що отримують пенсію по інвалідності

Пенсію по інвалідності призначають не «автоматично». Про це розповіла у коментарі РБК-Україна адвокат об’єднання адвокатів «Актум» Єлизавета Коробейнікова.

Експерт розповіла, що право на пенсію по інвалідності не залежить від того, коли настала інвалідність:

у період роботи;

до влаштування на роботу;

після припинення роботи.

«Але для осіб працездатного віку пенсія по інвалідності призначається не автоматично, а лише за наявності страхового стажу, передбаченого законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», — повідомила Коробейнікова.

Вона уточнила, що необхідна кількість років трудового стажу:

визначена у статті 32 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

прямо залежить від групи інвалідності та віку, в якому людині її було встановлено.

Вимоги

Адвокат пояснила, що для осіб з інвалідністю І групи мінімальний страховий стаж складає 1 рік — якщо інвалідність настала до 25 років.

Тим часом максимально необхідний розмір страхового стажу для цієї категорії осіб з інвалідністю — 10 років. «Який застосовується у разі настання інвалідності у віці від 54 до 59 років», — уточнила Коробейнікова.

Для осіб з інвалідністю ІІ та ІІІ групи вимоги до стажу більш жорсткі.

«Мінімальний страховий стаж в 1 рік застосовується для осіб, яким встановлено інвалідність до 23 років. А якщо інвалідність настала у віці від 56−59 років — для призначення пенсії по інвалідності треба вже 14 страхового стажу», — повідомила юрист.

Виключенням з цього правила є настання інвалідності:

або у період проходження строкової військової служби;

або внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи іншого ушкодження здоров’я, отриманого під час участі в Революції Гідності.

«Таким особам пенсія по інвалідності призначається незалежно від наявності страхового стажу», — констатувала фахівець. Коробейнікова нагадала: «якщо у особи немає необхідної кількості страхового стажу, то вона матиме право лише на державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, у випадку дотримання вимог передбачених відповідним законом».

«Розмір якої є зазвичай значно нижчим за пенсію по інвалідності», — уточнила юрист.

Законодавець, за її словами, передбачив, що розмір пенсії також залежить від встановленої групи інвалідності, а саме:

особам з інвалідністю I групи — призначається 100% пенсії за віком;

особам з інвалідністю II групи — 90% пенсії за віком;

особам з інвалідністю III групи — 50% пенсії за віком відповідно.

Як подати заяву

Для призначення пенсії після встановлення інвалідності, людині необхідно звернутися із заявою про її призначення до пенсійного органу.

До заяви додаються при цьому копії:

паспорта;

реєстраційного номера облікової картки платника податків;

документів, які підтверджують періоди трудової діяльності (трудова книжка, довідки про розмір заробітної плати для періодів до 2001 року, сплата єдиного соціального внеску для фізичних осіб-підприємців).

Подати заяву можна:

або дистанційно — через електронний портал Пенсійного фонду;

або дистанційно — через «Дію»;

або особисто — в будь-якому відділенні ПФУ (без прив’язки до місця проживання чи перебування);

або віддалено — засобами поштового зв’язку.

«Однак слід наголосити — щоб уникнути відмови у призначенні з формальних підстав у випадку направлення заяви до ПФУ поштою слід долучати нотаріально посвідчені копії документів, що додаються до заяви», — додала адвокат.

Тим часом у випадку подання документів через портал — знадобляться скан-копії або фото-копії, виготовлені виключно з оригіналів документів.

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