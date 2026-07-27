Які вимоги для українців працездатного віку, що отримують пенсію по інвалідності

Пенсію по інвалідності призначають не «автоматично». Про це розповіла у коментарі РБК-Україна адвокат об’єднання адвокатів «Актум» Єлизавета Коробейнікова.
Експерт розповіла, що право на пенсію по інвалідності не залежить від того, коли настала інвалідність:
у період роботи;
до влаштування на роботу;
після припинення роботи.
«Але для осіб працездатного віку пенсія по інвалідності призначається не автоматично, а лише за наявності страхового стажу, передбаченого законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», — повідомила Коробейнікова.
Вона уточнила, що необхідна кількість років трудового стажу:
визначена у статті 32 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
прямо залежить від групи інвалідності та віку, в якому людині її було встановлено.
Вимоги
Адвокат пояснила, що для осіб з інвалідністю І групи мінімальний страховий стаж складає 1 рік — якщо інвалідність настала до 25 років.
Тим часом максимально необхідний розмір страхового стажу для цієї категорії осіб з інвалідністю — 10 років. «Який застосовується у разі настання інвалідності у віці від 54 до 59 років», — уточнила Коробейнікова.
Для осіб з інвалідністю ІІ та ІІІ групи вимоги до стажу більш жорсткі.
«Мінімальний страховий стаж в 1 рік застосовується для осіб, яким встановлено інвалідність до 23 років. А якщо інвалідність настала у віці від 56−59 років — для призначення пенсії по інвалідності треба вже 14 страхового стажу», — повідомила юрист.
Виключенням з цього правила є настання інвалідності:
або у період проходження строкової військової служби;
або внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи іншого ушкодження здоров’я, отриманого під час участі в Революції Гідності.
«Таким особам пенсія по інвалідності призначається незалежно від наявності страхового стажу», — констатувала фахівець. Коробейнікова нагадала: «якщо у особи немає необхідної кількості страхового стажу, то вона матиме право лише на державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, у випадку дотримання вимог передбачених відповідним законом».
«Розмір якої є зазвичай значно нижчим за пенсію по інвалідності», — уточнила юрист.
Законодавець, за її словами, передбачив, що розмір пенсії також залежить від встановленої групи інвалідності, а саме:
особам з інвалідністю I групи — призначається 100% пенсії за віком;
особам з інвалідністю II групи — 90% пенсії за віком;
особам з інвалідністю III групи — 50% пенсії за віком відповідно.
Як подати заяву
Для призначення пенсії після встановлення інвалідності, людині необхідно звернутися із заявою про її призначення до пенсійного органу.
До заяви додаються при цьому копії:
паспорта;
реєстраційного номера облікової картки платника податків;
документів, які підтверджують періоди трудової діяльності (трудова книжка, довідки про розмір заробітної плати для періодів до 2001 року, сплата єдиного соціального внеску для фізичних осіб-підприємців).
Подати заяву можна:
або дистанційно — через електронний портал Пенсійного фонду;
або дистанційно — через «Дію»;
або особисто — в будь-якому відділенні ПФУ (без прив’язки до місця проживання чи перебування);
або віддалено — засобами поштового зв’язку.
«Однак слід наголосити — щоб уникнути відмови у призначенні з формальних підстав у випадку направлення заяви до ПФУ поштою слід долучати нотаріально посвідчені копії документів, що додаються до заяви», — додала адвокат.
Тим часом у випадку подання документів через портал — знадобляться скан-копії або фото-копії, виготовлені виключно з оригіналів документів.