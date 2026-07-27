Роботодавці все більше беруть на роботу молодь: які професії найпопулярніші та які зарплати пропонують Сьогодні 10:00 — Особисті фінанси

Роботодавці розглядають працевлаштування молодих кандидатів як один із шляхів подолання кадрової кризи

Найбільше вакансій для молодих кандидатів зосереджено у сфері роздрібної торгівлі, продажів і закупівель. Водночас Київська область зберігає лідерство за кількістю пропозицій роботи.

Про це свідчать дані OLX Робота

Молодь стає дедалі важливішою категорією працівників для роботодавців. Бізнес не лише збільшує кількість вакансій, доступних студентам та неповнолітнім кандидатам, а й готовий підвищувати заробітні плати.

Згідно з результатами дослідження OLX Робота та EBA, роботодавці розглядають працевлаштування молодих кандидатів як один із шляхів подолання кадрової кризи. Готові наймати як кандидатів без досвіду (50% опитаних роботодавців), так і молодих фахівців з умовою подальшого навчання (37%). Підвищення заробітних плат — один із шляхів утримання працівників та залучення нових талантів.

Сфери з найбільшою кількістю вакансій для молоді

Найбільшу кількість вакансій, що підходять студентам і кандидатам віком до 18 років, зафіксовано у сфері роздрібної торгівлі, продажів і закупівель. Водночас у низці професій кількість пропозицій порівняно з червнем 2025 року помітно зросла.

Так, найбільше пропозицій на посаду продавця, у порівнянні з минулим роком кількість оголошень зросла на 12%. Медіанна зарплата у червні 2026 становила 25 350 грн.

Також молодим кандидатам часто пропонують роботу:

касира — медіанна зарплата 25 845 грн;

продавця-консультанта — 25 475 грн;

пекаря — 33 300 грн;

менеджера з продажу — 27 750 грн.

Попит зростає і в інших сферах

Роботодавці активно наймають молодих працівників і в інших галузях. Зокрема, високий попит спостерігається у сферах логістики, доставки, будівництва та оздоблювальних робіт.

Для молоді доступні вакансії:

вантажника — 29 159 грн;

водія — 33 500 грн;

різноробочого — 25 250 грн;

будівельника — 36 750 грн.

На низку цих вакансій рівень пропозиції помітно вищий, ніж минулого року: у кількості оголошень фіксується +34% на вакансію вантажника, +25% - на будівельника, +19% на різноробочого.

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У літній сезон традиційно вищий попит на працівників у сфері готельно-ресторанного бізнесу та туризму. Серед таких пропозицій багато тих, що підходять і студентам, і кандидатам молодше 18 років. Зокрема вакансії:

кухаря — 33 150 грн;

баристи — 21 400 грн;

офіціанта — 22 625 грн.

У яких регіонах найбільше вакансій

Ситуація на регіональних ринках праці є нерівномірною. В окремих областях кількість вакансій для молоді зросла, тоді як в інших — скоротилася.

Зокрема кількість пропозицій роботи, що підходять юним кандидатам, суттєво зросла у Закарпатській (+26%), Житомирській (+24%), Львівській (+23%), Волинській (+20%) та Кіровоградській (+18%) областях. Помірне зростання на +13% відбулось відразу у трьох областях: Чернігівській, Тернопільській та Миколаївській.

У Київській області, де ринок праці найбільш насичений, кількість вакансій для юних кандидатів майже не змінилась: -1% у порівнянні з червнем 2025.

Натомість суттєве зниження рівня пропозиції спостерігали у Сумській (-28%), Полтавській (-20%) та Дніпропетровській (-20%) областях.

Зарплати на популярних вакансіях зростають

На більшості популярних вакансій для молоді роботодавці підвищили рівень оплати праці.

Порівняно з червнем 2025 року медіанні зарплати зросли:

продавців на 18%, до 25 350 грн;

штукатурів на 24%, до 80 500 грн;

комплектувальників на 25%, до 28 469 грн;

комірників на 16%, до 29 000 грн;

касирів на 15%, до 25 845 грн;

вантажників на 20%, до 29 159 грн;

будівельників на 21%, до 36 750 грн;

барист на 16%, до 21 400 грн.

Високі показники зростання на посади продавців консультантів та водіїв: +27% до 25 475 грн та +26% до 33 500 відповідно.

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