Роботодавці все більше беруть на роботу молодь: які професії найпопулярніші та які зарплати пропонують

Молодь стає дедалі важливішою категорією працівників для роботодавців. Бізнес не лише збільшує кількість вакансій, доступних студентам та неповнолітнім кандидатам, а й готовий підвищувати заробітні плати.
Згідно з результатами дослідження OLX Робота та EBA, роботодавці розглядають працевлаштування молодих кандидатів як один із шляхів подолання кадрової кризи. Готові наймати як кандидатів без досвіду (50% опитаних роботодавців), так і молодих фахівців з умовою подальшого навчання (37%). Підвищення заробітних плат — один із шляхів утримання працівників та залучення нових талантів.
Найбільшу кількість вакансій, що підходять студентам і кандидатам віком до 18 років, зафіксовано у сфері роздрібної торгівлі, продажів і закупівель. Водночас у низці професій кількість пропозицій порівняно з червнем 2025 року помітно зросла.
Так, найбільше пропозицій на посаду продавця, у порівнянні з минулим роком кількість оголошень зросла на 12%. Медіанна зарплата у червні 2026 становила 25 350 грн.
У літній сезон традиційно вищий попит на працівників у сфері готельно-ресторанного бізнесу та туризму. Серед таких пропозицій багато тих, що підходять і студентам, і кандидатам молодше 18 років. Зокрема вакансії:
кухаря — 33 150 грн;
баристи — 21 400 грн;
офіціанта — 22 625 грн.
У яких регіонах найбільше вакансій
Ситуація на регіональних ринках праці є нерівномірною. В окремих областях кількість вакансій для молоді зросла, тоді як в інших — скоротилася.
Зокрема кількість пропозицій роботи, що підходять юним кандидатам, суттєво зросла у Закарпатській (+26%), Житомирській (+24%), Львівській (+23%), Волинській (+20%) та Кіровоградській (+18%) областях. Помірне зростання на +13% відбулось відразу у трьох областях: Чернігівській, Тернопільській та Миколаївській.
У Київській області, де ринок праці найбільш насичений, кількість вакансій для юних кандидатів майже не змінилась: -1% у порівнянні з червнем 2025.
Натомість суттєве зниження рівня пропозиції спостерігали у Сумській (-28%), Полтавській (-20%) та Дніпропетровській (-20%) областях.