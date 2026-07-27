У МВС попередили про шахрайство з «посвідченнями водія» з інтернету Сьогодні 09:14 — Особисті фінанси

У сервісні центри звертаються власники підроблених посвідчень

Посвідчення водія, придбані через інтернет, не вносяться до державних реєстрів і не відображаються в електронних сервісах. Такі пропозиції є шахрайськими та можуть призвести до втрати коштів і персональних даних, та до кримінальної відповідальності за використання підроблених документів.

Про це повідомили в Головному сервісному центрі МВС.

«Якщо в інтернеті помітили публікації про те, що отримати посвідчення водія можна „онлайн“, „без особистої присутності“, „без складання іспитів та навчання в автошколі“, пам’ятайте — це можуть бути шахраї», — сказано в повідомленні.

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У сервісні центри звертаються власники підроблених посвідчень

До сервісних центрів МВС періодично звертаються громадяни з проханням внести або оновити придбані в інтернеті посвідчення водія в державному реєстрі, адже вони не відображається онлайн у Кабінеті водія та в застосунку Дія. Подібні звернення надходять як під час особистого візиту, так і в форматі електронних звернень.

Після перевірки таких посвідчень у державних реєстрах найчастіше виявляють:

серія та номер документа належать іншій особі;

інформація про видачу посвідчення конкретній особі відсутня;

зазначений у документі сервісний центр МВС фактично його не видавав.

У разі виявлення ознак підроблення документів адміністратори сервісних центрів діють відповідно до законодавства та повідомляють Національну поліцію.

У МВС закликають не публікувати фото посвідчення водія

Головний сервісний центр МВС та Кіберполіція застерігають: викладаючи в інтернеті або надсилаючи незнайомцям у чатах фото посвідчення водія чи інших документів, що містять персональні дані, ви створюєте ризик, що цією інформацією скористаються кібершахраї.

Якщо виникла потреба поділитися фотографією нового посвідчення в соцмережах, рекомендується приховати або розмити:

прізвище, ім’я та по батькові;

серію та номер документа;

дату видачі посвідчення.

У відомстві наголошують, що такі дані можуть використати шахраї.

Як перевірити посвідчення водія

На сайті Головного сервісного центру МВС можна перевірити чинність посвідчення водія, виданого в Україні, за посиланням

Для цього необхідно ввести серію та номер документа. Сервіс покаже основну інформацію: дату видачі, категорії, статус документа (чинний / недійсний / анульований).

У МВС звертають увагу, що посвідчення водія, видані до 2013 року, можуть бути відсутні в сучасних електронних реєстрах. Щоб документ відображався в Кабінеті водія та застосунку «Дія», його необхідно обміняти в будь-якому сервісному центрі МВС.

Як отримати посвідчення водія

В Україні існує лише один порядок отримання посвідчення водія без «обхідних шляхів». Для отримання посвідчення водія необхідно:

пройти медичний огляд;

скласти теоретичний іспит в сервісному центрі МВС;

пройти підготовку в акредитованому навчальному закладі;

скласти практичний іспит в сервісному центрі МВС.

Після успішно складеного практичного іспиту в сервісному центрі МВС посвідчення водія видається особисто в руки власнику. Відповідні дані про те, що особа пройшла навчання в автошколі та склала іспити, вносяться до електронного реєстру. І лише після проходження офіційного алгоритму — посвідчення водія починає відображатись онлайн у Кабінеті водія та в застосунку Дія.

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