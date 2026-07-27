У МВС попередили про шахрайство з «посвідченнями водія» з інтернету

Посвідчення водія, придбані через інтернет, не вносяться до державних реєстрів і не відображаються в електронних сервісах. Такі пропозиції є шахрайськими та можуть призвести до втрати коштів і персональних даних, та до кримінальної відповідальності за використання підроблених документів.
Про це повідомили в Головному сервісному центрі МВС.
«Якщо в інтернеті помітили публікації про те, що отримати посвідчення водія можна „онлайн“, „без особистої присутності“, „без складання іспитів та навчання в автошколі“, пам’ятайте — це можуть бути шахраї», — сказано в повідомленні.
Не втрачайте час на зайві турботи. Оформлюйте автоцивілку, каско, чи навіть зелену картку за декілька кроків на Finance.ua за посиланням.
У сервісні центри звертаються власники підроблених посвідчень
До сервісних центрів МВС періодично звертаються громадяни з проханням внести або оновити придбані в інтернеті посвідчення водія в державному реєстрі, адже вони не відображається онлайн у Кабінеті водія та в застосунку Дія. Подібні звернення надходять як під час особистого візиту, так і в форматі електронних звернень.
Після перевірки таких посвідчень у державних реєстрах найчастіше виявляють:
серія та номер документа належать іншій особі;
інформація про видачу посвідчення конкретній особі відсутня;
зазначений у документі сервісний центр МВС фактично його не видавав.
У разі виявлення ознак підроблення документів адміністратори сервісних центрів діють відповідно до законодавства та повідомляють Національну поліцію.
У МВС закликають не публікувати фото посвідчення водія
Головний сервісний центр МВС та Кіберполіція застерігають: викладаючи в інтернеті або надсилаючи незнайомцям у чатах фото посвідчення водія чи інших документів, що містять персональні дані, ви створюєте ризик, що цією інформацією скористаються кібершахраї.
Якщо виникла потреба поділитися фотографією нового посвідчення в соцмережах, рекомендується приховати або розмити:
прізвище, ім’я та по батькові;
серію та номер документа;
дату видачі посвідчення.
У відомстві наголошують, що такі дані можуть використати шахраї.
Як перевірити посвідчення водія
На сайті Головного сервісного центру МВС можна перевірити чинність посвідчення водія, виданого в Україні, за посиланням.
Для цього необхідно ввести серію та номер документа. Сервіс покаже основну інформацію: дату видачі, категорії, статус документа (чинний / недійсний / анульований).
У МВС звертають увагу, що посвідчення водія, видані до 2013 року, можуть бути відсутні в сучасних електронних реєстрах. Щоб документ відображався в Кабінеті водія та застосунку «Дія», його необхідно обміняти в будь-якому сервісному центрі МВС.
Як отримати посвідчення водія
В Україні існує лише один порядок отримання посвідчення водія без «обхідних шляхів». Для отримання посвідчення водія необхідно:
пройти медичний огляд;
скласти теоретичний іспит в сервісному центрі МВС;
пройти підготовку в акредитованому навчальному закладі;
скласти практичний іспит в сервісному центрі МВС.
Після успішно складеного практичного іспиту в сервісному центрі МВС посвідчення водія видається особисто в руки власнику. Відповідні дані про те, що особа пройшла навчання в автошколі та склала іспити, вносяться до електронного реєстру. І лише після проходження офіційного алгоритму — посвідчення водія починає відображатись онлайн у Кабінеті водія та в застосунку Дія.