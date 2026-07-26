Коли доведеться повернути житлову субсидію: у ПФУ назвали основні причини Сьогодні 13:11 — Особисті фінанси

Українців можуть змусити повернути надміру виплачену субсидію

Якщо доходи громадян не дозволяють самостійно повністю сплачувати за комунальні послуги, вони мають право оформити житлову субсидію. Водночас отримувачів допомоги можуть зобов’язати повернути державі частину або всю суму виплат, якщо під час оформлення були подані недостовірні відомості або Пенсійний фонд не був своєчасно повідомлений про зміни, що впливають на право на субсидію чи її розмір.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Коли субсидію доведеться повернути

У ПФУ пояснють, переплата субсидії — це надміру виплачені бюджетні кошти, отримані громадянином без достатньої правової підстави.

Найчастіше це трапляється, якщо під час оформлення субсидії у заяві були вказані недостовірні дані або якщо отримувач протягом 30 днів не повідомив про зміни, які могли вплинути на право на допомогу чи її розмір, через що виплати продовжували нараховуватися у попередньому обсязі.

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Якщо Пенсійний фонд встановить факт переплати, виплату субсидії можуть припинити, а надміру отримані кошти необхідно буде повернути на рахунок ПФУ.

У разі відмови добровільно повернути кошти, Фонд має право звернутися до суду для примусового стягнення коштів.

Окрім того, якщо субсидії призначать на наступний період, надмірно виплачену суму утримуватимуть частинами, але не більше ніж 20% на місяць.

У ПФУ наголошують, якщо отримувач не повернув надміру виплачені кошти або не дотримується погодженого графіка погашення заборгованості, житлова субсидія не призначається.

Як уникнути переплати

Для уникнення переплати отримувачі субсидії зобов’язані протягом 30 днів повідомляти про будь-які зміни, які можуть вплинути на право на допомогу або її розмір.

Йдеться, зокрема, про зміни:

у складі зареєстрованих у житловому приміщенні членів домогосподарства;

соціального статусу членів домогосподарства (набуття статусу пенсіонера, інваліда тощо); складу сім’ї члена домогосподарства;

переліку отримуваних житлово-комунальних послуг та умов їх надання;

зміни управителя, виконавця комунальних послуг, створення об’єднання власників;

майнового стану будь-кого зі складу домогосподарства:

купівлі земельної ділянки, нерухомого майна, транспортного засобу, цінних паперів, будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку;

одноразової оплати будь-якої роботи або послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних);

здійснення внеску до статутного капіталу, благодійної діяльності;

надання позики, якщо сума операції перевищує 50 тис. грн і здійснена вона впродовж 12 місяців перед місяцем звернення за субсидією;

настання права власності більш ніж на одне житлове приміщення (квартиру, будинок);

відкриття депозиту або придбання облігацій на суму, що перевищує 100 тис. грн;

здійснення операції з купівлі іноземної валюти та банківських металів на загальну суму понад 50 тис. грн;

отримання одноразового доходу в сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму (крім допомоги на здобуття освіти, отримання медичних послуг, подолання наслідків стихійного лиха, інших катастроф; страхових виплат; спадщини у вигляді нерухомого майна).

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