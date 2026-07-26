Коли доведеться повернути житлову субсидію: у ПФУ назвали основні причини
Коли субсидію доведеться повернути
Як уникнути переплати
- у складі зареєстрованих у житловому приміщенні членів домогосподарства;
- соціального статусу членів домогосподарства (набуття статусу пенсіонера, інваліда тощо); складу сім’ї члена домогосподарства;
- переліку отримуваних житлово-комунальних послуг та умов їх надання;
- зміни управителя, виконавця комунальних послуг, створення об’єднання власників;
- майнового стану будь-кого зі складу домогосподарства:
- купівлі земельної ділянки, нерухомого майна, транспортного засобу, цінних паперів, будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку;
- одноразової оплати будь-якої роботи або послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних);
- здійснення внеску до статутного капіталу, благодійної діяльності;
- надання позики, якщо сума операції перевищує 50 тис. грн і здійснена вона впродовж 12 місяців перед місяцем звернення за субсидією;
- настання права власності більш ніж на одне житлове приміщення (квартиру, будинок);
- відкриття депозиту або придбання облігацій на суму, що перевищує 100 тис. грн;
- здійснення операції з купівлі іноземної валюти та банківських металів на загальну суму понад 50 тис. грн;
- отримання одноразового доходу в сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму (крім допомоги на здобуття освіти, отримання медичних послуг, подолання наслідків стихійного лиха, інших катастроф; страхових виплат; спадщини у вигляді нерухомого майна).
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