Кому з військових не виплачуватимуть надбавку у 10 тисяч гривень Сьогодні 16:19 — Особисті фінанси

Коли військовим нараховується додаткова винагорода 10 000 грн

З 1 червня в Україні почала діяти нова щомісячна тилова винагорода у розмірі 10 тисяч гривень. Вона призначена військовослужбовцям, які виконують службові обов’язки, але не отримують інших додаткових виплат. Водночас право на цю надбавку мають не всі.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Хто має право на доплату

У Міноборони пояснюють: винагорода передбачена для військовослужбовців, які виконують службові обов’язки, але не отримують інших додаткових виплат у розмірі 30, 50 або 100 тисяч гривень.

Гроші нараховуватимуть пропорційно фактичному часу виконання службових обов’язків.

При цьому виплата не залежить від того, чи підписав військовослужбовець новий мотиваційний контракт — надбавка поширюється на всіх незалежно від виду і підстав проходження служби (окрім певних виключень).

Якщо військовий має право одразу на кілька видів додаткових винагород, виплачуватиметься лише одна — та, що має найбільший розмір.

Тому військовослужбовці, які вже отримують 30, 50 або 100 тисяч гривень, нову доплату у 10 тисяч не отримуватимуть.

Базові умови нарахування нової винагороди, Інфографіка: Міноборони

Коли виплату не нарахують

Наказ визначає вичерпний перелік випадків, коли виплата 10 000 грн не нараховується:

за весь час перебування у відпустці зі збереженням грошового забезпечення.

за час перебування військовослужбовця в розпорядженні командира або звільнення від посади (крім днів тимчасового виконання обов’язків (ТВО).

курсантам навчальних військових частин і військових навчальних закладів на час навчання;

під час відрядження на навчання до навчальних військових частин;

у період перебування в резервних або запасних ротах;

в інших випадках, передбачених законодавством, зокрема через дисциплінарні порушення (самовільне залишення частини, відмову виконувати бойові накази, перебування в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння тощо).

Підставою для нарахування винагороди стануть накази про призначення чи тимчасове виконання обов’язків, накази по стройовій частині, рапорти командирів підрозділів та наказ командира військової частини про виплату.

Із загального періоду віднімуть дні відпусток, навчальних відряджень та інші періоди, коли право на винагороду не виникає.

Винагорода за червень буде виплачена одночасно з додатковими винагородами за участь у бойових діях за цей самий період.

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