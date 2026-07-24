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Як перевозити тварин поїздом за кордон: вимоги ЄС

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Як перевозити тварин поїздом за кордон: вимоги ЄС
Як перевозити тварин поїздом за кордон: вимоги ЄС
Для подорожей з тваринами необхідний ветеринарний паспорт міжнародного зразка та дійсний міжнародний сертифікат про стан здоров’я тварини від Держпродспоживслужби.
Про це пише Укрзалізниця.

Що треба

Для подорожі з котом, собакою у країни Європейського Союзу знадобиться:
  • мікрочіп або чітке татуювання в тварини, нанесене до 3.07.2011;
  • дійсне щеплення проти сказу;
  • результат дослідження на титр антирабічних антитіл;
  • сертифікат здоров’я тварини для некомерційного переміщення та письмова декларація, що підтверджує некомерційне перевезення тварини.
На сайті Держпродспоживслужби можна завантажити зразки сертифіката та декларації. У зразкахви також знайдете міжнародний сертифікат для ввезення тварин на митну територію України. Щоб дізнатися більше, перегляньте вимоги до перевезення тварин від Держпродспоживслужби.
Для подорожі з невеликим собакою, котом або птахом на міжнародних рейсах знадобиться контейнер-переноска, рюкзак-переноска або інший тимчасовий будиночок з водонепроникним абсорбуючим дном та ветеринарні документи. Перевозити улюбленця можна на місці для ручної поклажі у вагонах будь-якого типу.
Викупати всі місця та купувати квиток на улюбленця не потрібно. Під час перевірки квитків і проходженні кордону улюбленець має бути в контейнері, сумці або рюкзаку для перевезення. За порушення цього правила пасажира можуть оштрафувати.
Для подорожі з великим собакою (вище 45 см у холці) знадобиться:
  • повідець,
  • намордник,
  • квиток на улюбленця.

Де не можна

У вагонах купе, Люкс та RIC необхідно викупити всі місця. У потягах Інтерсіті+, що прямують за кордон, з великим собакою можна їхати тільки на території України, якщо викупити всі місця, розміщені одним блоком у ряду.
Великих собак не можна перевозити у потягах Варшава — Рава-Руська, Братислава — Чоп, Мукачево — Кошице та інших міжнародних рейсах з місцями для сидіння.
Зауважте, що для рейсів до Польщі квиток на улюбленця купувати не потрібно. Перегляньте всі правила перевезення на сайті.
За матеріалами:
Finance.ua
Подорожі
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