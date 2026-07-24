У Львові з 1 серпня зросте тариф на воду Сьогодні 15:33 — Особисті фінанси

Попередній тариф у Львові діяв із 2022 року та становив 25,88 грн за кубометр

З 1 серпня 2026 року у Львові діятиме новий тариф на централізоване водопостачання та водовідведення. Вартість водопостачання становитиме 36,04 грн за 1 куб. м, водовідведення — 20,34 грн за 1 куб. м. Загальний тариф становитиме 56,38 грн за кубометр.

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Львівської міської ради.

Попередній тариф у Львові діяв із 2022 року та становив 25,88 грн за кубометр. За цей час суттєво зросли витрати підприємства на електроенергію (майже у 1,7 раза), паливо, реагенти та оплату праці.

«Новий тариф є мінімально необхідним для покриття поточних операційних витрат підприємства. Інвестицій у розвиток та масштабну модернізацію мереж він не передбачає», — наголосили у ЛМКП «Львівводоканал».

Як зміняться витрати для споживачів

Для мешканця, який використовує 3 м³ води на місяць, сума за водопостачання та водовідведення зросте орієнтовно на 92 грн. Для родини, яка споживає 9 м³, — приблизно на 275 грн на місяць.

Водночас мешканці, для яких витрати на житлово-комунальні послуги є надмірними з огляду на доходи родини, можуть звернутися по житлову субсидію. Вона поширюється на всі житлово-комунальні послуги, зокрема й на водопостачання та водовідведення. У разі зміни тарифу її розмір перераховується автоматично після набуття чинності нового тарифу. Щодо водопостачання та водовідведення, держава компенсує вартість орієнтовно 1,5−2 кубометрів послуг на одну особу.

Чому у Львові дороге водопостачання

Зазначається, що Львів має одну з найскладніших систем водопостачання в Україні. Через розташування міста на Головному європейському вододілі воду транспортують до Львова на значні відстані сотнями кілометрів магістральних трубопроводів.

«У нас найдовша відстань транспортування води серед великих міст України. Це складна система, яка потребує значних витрат електроенергії та постійного обслуговування. Тариф у розмірі 56,38 грн покриє лише енергетичні витрати, заробітну плату, паливо та реагенти. Інвестиційної складової у ньому немає», — пояснив директор ЛМКП «Львівводоканал» Дмитро Ванькович.

Окремо у Львівводоканалі зазначають, що роботи із заміни мереж продовжуються коштом міських програм, залученого фінансування та внутрішніх ресурсів підприємства.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що в Києві переглянуть тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. «Київводоканал» подав до Київської міської влади розрахунки нових тарифів. Згідно з пропозицією підприємства, тариф на централізоване водопостачання для населення повинне зрости з 16,16 грн до 50,69 грн за 1 куб. м. Водночас тариф на централізоване водовідведення пропонували підвищити з 14,22 грн до 38,21 грн за 1 куб. м. У разі затвердження цих розрахунків загальний тариф на водопостачання та водовідведення становив би 88,90 грн за кубометр замість нинішніх 30,38 грн.

Водночас у КМДА повідомили, що тариф у майже 90 грн за кубометр для киян не запроваджуватимуть. Для киян вартість послуги централізованого водопостачання та водовідведення становитиме 63,79 грн за кубометр.

Тарифи в інших містах:

Умань — 158,33 грн/м³.

Бородянка — 139,34 грн/м³.

Ужгород — 91,24 грн/м³;

Тернопіль — 87,33 грн/м³;

Дрогобич — 87,30 грн/м³.

Вінниця — 81,01 грн/м³;

Кривий Ріг — 78,47 грн/м³;

Луцьк — 67,42 грн/м³;

Чернівці — 63,56 грн/м³;

Черкаси — 56,88 грн/м³;

Львів — 56,38 грн/м³.

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