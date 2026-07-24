0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Найдешевші курорти для відпочинку влітку 2026 року (інфографіка)

Особисті фінанси
87
Найдешевші курорти для відпочинку влітку 2026 року (інфографіка)
Найдешевші курорти для відпочинку влітку 2026 року (інфографіка)
Згідно з щорічним Барометром вартості сімейного відпочинку, виявилось, що Алгарве в Португалії є найдешевшим курортом для вигідного сімейного відпочинку.

Що оцінювали

У звіті оцінювалася вартість десяти туристичних товарів, включаючи чашку кави, пляшку пива, банку коли, келих вина, пляшку мінеральної води, сонцезахисний крем, засіб від комах, дві дитячі піци, обід з двох страв для дорослих та сімейну вечерю з трьох страв, включаючи вино та безалкогольні напої.
<i>Створено за допомогою ШІ</i>
Створено за допомогою ШІ
Однак вартість авіаквитків та проживання не враховувалася.
У 2026 році Алгарве піднявся з третього місця на перше місце в списку, де 10 товарів загалом коштували 186,81 доларів.

Скільки там коштує

На найпівденнішому узбережжі Португалії чашка кави коштувала 1,69 долара, сонцезахисний крем — 13 дол, а обід із двох страв для двох дорослих — близько 27,98 доларів.
Читайте також
На другому місці з невеликим відривом опинився Сонячний Берег у Болгарії (189 дол.), на цьому чорноморському курорті пропонували найдешевшу сімейну вечерю з напоями — 97 дол.
Вісім напрямків в Іспанії були серед курортів з найкращим співвідношенням ціни та якості для відпочивальників, але Коста-Тегісе (196,15 дол) на Канарському острові Лансароте посів третє місце в цьому році в порівнянні цін.
Менорка посіла четверте місце (201,49 дол), а Коста-Брава 206,83 доларів) — п’яте.
Завершуючи першу десятку, курорти Туреччини та Кіпру залишаються хорошими варіантами за співвідношенням ціни та якості, незважаючи на «негативний вплив війни на Близькому Сході», йдеться у звіті.
В інших місцях ціни на 10 типових товарів знизилися на Мальті 322,28 долари та Ібіці 282,89 долари.

Де найдорожче

З 22 місць, що були опитані в рамках «Барометра вартості сімейного відпочинку», Сорренто було визнано найдорожчим, де кошик барометра коштував майже вдвічі дорожче, ніж в Алгарве, і становив 357,61 доларів.
Місце для вашої реклами
Такожми писали про Європейські острови, які стають наймоднішими місцями відпочинку у 2026 році.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Подорожі
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems