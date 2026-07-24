Найдешевші курорти для відпочинку влітку 2026 року (інфографіка) Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Найдешевші курорти для відпочинку влітку 2026 року (інфографіка)

Згідно з щорічним Барометром вартості сімейного відпочинку, виявилось, що Алгарве в Португалії є найдешевшим курортом для вигідного сімейного відпочинку.

Що оцінювали

У звіті оцінювалася вартість десяти туристичних товарів, включаючи чашку кави, пляшку пива, банку коли, келих вина, пляшку мінеральної води, сонцезахисний крем, засіб від комах, дві дитячі піци, обід з двох страв для дорослих та сімейну вечерю з трьох страв, включаючи вино та безалкогольні напої.

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Однак вартість авіаквитків та проживання не враховувалася.

У 2026 році Алгарве піднявся з третього місця на перше місце в списку, де 10 товарів загалом коштували 186,81 доларів.

Скільки там коштує

На найпівденнішому узбережжі Португалії чашка кави коштувала 1,69 долара, сонцезахисний крем — 13 дол, а обід із двох страв для двох дорослих — близько 27,98 доларів.

На другому місці з невеликим відривом опинився Сонячний Берег у Болгарії (189 дол.), на цьому чорноморському курорті пропонували найдешевшу сімейну вечерю з напоями — 97 дол.

Вісім напрямків в Іспанії були серед курортів з найкращим співвідношенням ціни та якості для відпочивальників, але Коста-Тегісе (196,15 дол) на Канарському острові Лансароте посів третє місце в цьому році в порівнянні цін.

Менорка посіла четверте місце (201,49 дол), а Коста-Брава 206,83 доларів) — п’яте.

Завершуючи першу десятку, курорти Туреччини та Кіпру залишаються хорошими варіантами за співвідношенням ціни та якості, незважаючи на «негативний вплив війни на Близькому Сході», йдеться у звіті.

В інших місцях ціни на 10 типових товарів знизилися на Мальті 322,28 долари та Ібіці 282,89 долари.

Де найдорожче

З 22 місць, що були опитані в рамках «Барометра вартості сімейного відпочинку», Сорренто було визнано найдорожчим, де кошик барометра коштував майже вдвічі дорожче, ніж в Алгарве, і становив 357,61 доларів.

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