У Податковій пояснили, які доходи українці повинні декларувати Сьогодні 14:17 — Особисті фінанси

Які доходи потрібно декларувати, Фото: magnific

Українці повинні сплачувати податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) не лише із зарплати. До оподатковуваного доходу можуть належати подарунки, виграші, доходи від оренди, інвестицій та спадщини.

Про це нагадали у Головному управлінні ДПС у Київській області.

Фахівці зазначають, податок сплачується практично зі всіх доходів, які отримують громадяни у грошовій або негрошовій формі. Виняток становлять лише ті надходження, які звільнені від оподаткування Податковим кодексом.

Які доходи оподатковуються

Під ПДФО підпадають доходи, отримані від трудової чи професійної діяльності. Йдеться про зарплату, винагороду за надані послуги, а також окремі доходи від співпраці з ФОПами або самозайнятими особами.

Також оподатковуються доходи від майна. Це стосується коштів від продажу нерухомості чи автомобіля (у передбачених законом випадках), здавання житла в оренду, а також роялті за використання авторських прав чи інших об’єктів інтелектуальної власності.

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Під податок потрапляють і пасивні доходи. До оподатковуваного доходу належать проценти за банківськими вкладами, дивіденди, окремі види роялті, інвестиційний прибуток від операцій із цінними паперами, корпоративними правами та іншими інвестиційними активами.

Податок також доведеться сплатити з деяких доходів, отриманих у різних життєвих ситуаціях. Зокрема, це:

спадщина та подарунки (у випадках, передбачених законодавством);

виграші та призи;

окремі страхові й пенсійні виплати;

штрафи, пеня, неустойка та деякі види відшкодування шкоди;

додаткові блага, отримані від роботодавця або інших осіб, наприклад безоплатне користування майном, харчування, прощення боргу, оплата особистих витрат чи інші матеріальні вигоди.

Які випадки часто залишаються поза увагою

У ДПС звертають увагу, що громадяни нерідко забувають про менш очевидні доходи.

До оподатковуваного доходу можуть потрапити:

гроші, отримані під звіт чи на відрядження, які не повернули у визначений строк;

заборгованість за цивільно-правовими договорами, якщо минув строк позовної давності і сума перевищує встановлений законом розмір;

доходи від довірчого управління майном;

окремі види пенсій та довічного грошового утримання;

інші доходи, які не звільнено від податку статтею 165 ПКУ.

«Не всі доходи громадяни зобов’язані декларувати самостійно. Якщо податковим агентом є роботодавець, банк або інша особа, визначена Податковим кодексом України, ПДФО утримується та сплачується до бюджету під час виплати доходу», — йдеться у повідомленні.

Раніше Finance.ua писав , що працівники, які працюють на умовах неповного робочого дня, можуть зменшити суму податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) завдяки податковій соціальній пільзі (ПСП). Вона дозволяє зменшити базу оподаткування заробітної плати, з якої утримуються податки.

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