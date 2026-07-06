Працівники з неповним робочим днем можуть платити менше ПДФО — деталі Сьогодні 18:00 — Казна та Політика

У 2026 році граничний дохід для отримання ПСП становить 4660 грн

Працівники, які працюють на умовах неповного робочого дня, можуть зменшити суму податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) завдяки податковій соціальній пільзі (ПСП). Вона дозволяє зменшити базу оподаткування заробітної плати, з якої утримуються податки.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Хто має право на податкову соціальну пільгу

Податкова соціальна пільга застосовується до місячної заробітної плати або інших прирівняних до неї виплат, які працівник отримує лише від одного роботодавця. Основною умовою для отримання пільги є дотримання встановленого граничного рівня доходу.

У 2026 році граничний дохід для отримання ПСП становить 4660 грн (прожитковий мінімум на працездатну особу у розмірі 3328 грн х 1,4 та округлено до найближчих 10 гривень).

Який розмір пільги у 2026 році

Розмір базової ПСП дорівнює 50% від січневого прожиткового мінімуму для працездатних громадян. Відповідно, упродовж усього 2026 року базова пільга становить 1664 грн (3328 грн х 50%).

Наприклад, якщо ваша заробітна плата становить 4500 грн, тобто менше граничного доходу для отримання пільги, то лише з 2836 грн будуть утримуватися ПДФО та військовий збір.

Хто ще може скористатися ПСП

Право на податкову соціальну пільгу також мають окремі категорії платників податків, зокрема:

сім’ї, в яких двоє і більше дітей до 18 років;

особи з інвалідністю та батьки дітей з інвалідністю;



одинокі мати чи батько.



Нагадаємо, раніше Finance.ua детальніше розповідав про те, що українці, які виховують двох і більше дітей, можуть скористатися податковими пільгами та зменшити суму податку на доходи фізичних осіб.

Так, податкова соціальна пільга доступна працівникам, які утримують двох або більше дітей віком до 18 років і отримують заробітну плату від одного роботодавця. У 2026 році право на пільгу залежить від рівня доходу.

Для однієї дитини граничний розмір зарплати становить 4660,00 грн. Цей показник розрахований на основі прожиткового мінімуму для працездатної особи (3328,00 грн), помноженого на коефіцієнт 1,4 та округленого до найближчих 10 грн.

Цей показник розрахований на основі прожиткового мінімуму для працездатної особи (3328,00 грн), помноженого на коефіцієнт 1,4 та округленого до найближчих 10 грн. Водночас допустимий дохід зростає залежно від кількості дітей. Наприклад, для сім’ї з двома дітьми він становить 9320 грн, із трьома — 13 980 грн.

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