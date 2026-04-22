Підтримка сімей з дітьми: хто може отримати податкову соціальну пільгу Сьогодні 14:36 — Особисті фінанси

Українці, які виховують двох і більше дітей, можуть скористатися податковими пільгами та зменшити суму податку на доходи фізичних осіб. У 2026 році діють оновлені розрахунки граничного доходу та розміру податкової соціальної пільги.

Про це повідомляє ДПС у Полтавській області.

Хто може отримати пільгу і які умови

Податкова соціальна пільга доступна працівникам, які утримують двох або більше дітей віком до 18 років і отримують заробітну плату від одного роботодавця.

У 2026 році право на пільгу залежить від рівня доходу.

Для однієї дитини граничний розмір зарплати становить 4660,00 грн. Цей показник розрахований на основі прожиткового мінімуму для працездатної особи (3328,00 грн), помноженого на коефіцієнт 1,4 та округленого до найближчих 10 грн.

Водночас допустимий дохід зростає залежно від кількості дітей. Наприклад, для сім'ї з двома дітьми він становить 9320 грн, із трьома — 13 980 грн.

Скільки можна заощадити і як оформити

У 2026 році розмір податкової соціальної пільги становить 1664 грн на кожну дитину. Це 50% від прожиткового мінімуму для працездатної особи станом на 1 січня звітного року.

Відповідно, якщо у працівника двоє дітей, загальна пільга становить 3328 грн, якщо троє — 4992 грн. Саме на цю суму зменшується оподатковуваний дохід, що дозволяє платити менше податку.

Щоб скористатися пільгою, потрібно подати заяву роботодавцю та надати документи, які підтверджують наявність дітей.

Податкова соціальна пільга залишається одним із інструментів фінансової підтримки сімей, адже дозволяє напряму зменшити суму податкових відрахувань із заробітної плати.

