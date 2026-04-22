Українці реєструють близько 600 ФОПів щодня: регіони-лідери Сьогодні 11:01 — Особисті фінанси

Понад 1 мільйон громадян вже скористалися порталом «Дія» для відкриття фізичної особи-підприємця (ФОП). В середньому українці реєструють близько 600 ФОПів щодня.

Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

Зазначається, що завдяки оновленню Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань забезпечено автоматизацію ключових процедур — від реєстрації та внесення змін до припинення підприємницької діяльності. Усі послуги доступні онлайн через портал «Дія».

Користувачі можуть відкривати бізнес, оновлювати дані або закривати ФОП без звернення до державного реєстратора. Від початку роботи сервісу вже зареєстровано понад 1 мільйон ФОПів.

Найвищі показники реєстрації підприємницької діяльності зафіксовано в Києві, а також у Дніпропетровській, Львівській, Київській, Харківській та Одеській областях.

Близько 60% новостворених ФОПів припадає на жінок.

Реєстрація бізнесу займає кілька хвилин: необхідно заповнити онлайн-форму та підписати заяву електронним підписом на порталі Дія . За потреби підприємці можуть безкоштовно оновити КВЕДи та змінити напрям діяльності.

Популярні види діяльності

Серед найпоширеніших напрямів бізнесу:

роздрібна торгівля через інтернет та поштові замовлення;

комп’ютерне програмування;

роздрібна торгівля продуктами харчування та напоями;

освітні послуги;

інформаційні сервіси;

кур’єрська діяльність;

ресторанне господарство та мобільне харчування.

За даними пресслужби «Дії», в середньому українці реєструють близько 600 ФОПів щодня. Сам процес обробки заявки займає приблизно 2 секунди від подання до реєстрації.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Міжнародний валютний фонд наразі не вимагає від України запровадження податку на додану вартість (ПДВ) для фізичних осіб-підприємців (ФОП). За словами прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко, МВФ із розумінням поставився до чутливості запровадження ПДВ для ФОПів — як для суспільства, так і для парламенту.

Також ми розповідали , що фізична особа-підприємець може використовувати бізнес-картку для власних потреб за умови, що підприємець сплатив податки та не має заборгованості.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.