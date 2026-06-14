Хто отримує найвищі зарплати в українському ІТ Сьогодні 08:16 — Особисті фінанси

ІТ-спеціалісти, які отримують зарплату понад $6000, Фото: magnific

У 2025 році медіанна зарплата в IT була $2900: половина спеціалістів отримували вищу компенсацію, а половина — нижчу. Середня зарплата була дещо вищою — $3373 — через групу високооплачуваних фахівців. Приблизно однакова частка айтівців мала найнижчі та найвищі доходи: 10,9% заробляли до $1000 та 10,7% отримували $6000 та більше.

Про це свідчать дані зарплатного опитування Dou.

Приблизно кожен четвертий фахівець — 22,5% — мав щомісячну компенсацію від $1000 до $2000, а кожен п’ятий — від $2000 до $3000. Від $4000 до $6000 заробляли приблизно 19% фахівців.

Розподіл зарплат українських айтівців, 2025 рік, Інфографіка: Dou

Хто заробляє понад $6000

Частка айтівців, які отримують понад $6000, істотно не змінилася за два роки: у 2025 році вона становила 8,9%, у 2023 — 9,2%.

Як і раніше, найвища частка фахівців із компенсацією понад $6000 — серед Lead+: близько 25%. За ними Senior-фахівці: близько 14% із них також належать до верхнього зарплатного сегмента.

Проте в 2025 році айтівцям з найвищими тайтлами стало складніше претендувати на компенсацію, вищу за $6000.

Порівняно з 2023 роком, у 2025-му серед фахівців із тайтлами Manager, Lead+ та Senior стало значно менше тих, хто отримує зарплату понад $6000. Найпомітніше знизилася частка менеджерів із найвищим рівнем компенсації.

За тайтлом: частка тих, хто заробляє понад $6000, 2025 vs 2023, Інфографіка: Dou

Найвища частка спеціалістів із зарплатою понад $6000 зафіксована серед фахівців напрямів Tech & General Leadership — 46,7%.

За ними DevOps & SRE — 24,6%, Data Science / Data Engineering / ML / AI — 13,9% та розробники — 12,7%.

Проте за спеціалізаціями також відбулися зміни: порівняно з 2023 роком суттєво менша частка представників Leadership отримує найвищу зарплату — 46,7% у 2025 році проти 62,9% у 2023-му.

Серед Product / Project менеджерів частка тих, хто отримує понад $6000, зросла майже вдвічі: з 5% у 2023 році до 10% зараз.

Також серед спеціалістів із Design & UI/UX зросла частка айтівців із найвищими зарплатами: 3,3% у 2025 році проти 1,4% у 2023-му.

За спеціалізацією: частка тих, хто заробляє понад $6000, 2025 vs 2023, Інфографіка: Dou

Які фактори найбільше впливають на ймовірність отримати високу зарплату

Тайтл фахівця дуже сильно впливає на шанси отримувати зарплату понад $6000, найсильніше — належність до Lead+ — це додає 60 відсоткових пунктів (в.п.) до середньої ймовірності серед усіх айтівців. Потрапляння в групу менеджерів або сіньйорів також дає сильний буст: на 41 та 40 пунктів відповідно.

Важливими факторами також залишаються досвід роботи та знання англійської мови. Після 10 років роботи в ІТ імовірність потрапити до високооплачуваної категорії суттєво зростає, а рівень англійської Advanced значно підвищує шанси отримати офер на понад $6000.

Тип компанії-роботодавця також суттєво впливає на шанси отримувати понад $6000: за інших рівних умов робота в стартапі, на фрилансі, у продуктовій або аутстафінговій компанії підвищує ймовірність досягти такої компенсації, особливо у стартапах.

Розмір компанії також має значення: найменші й найбільші компанії рідше пропонують понад $6000. У найвигіднішому становищі — фрилансери та фахівці, які працюють на іноземного роботодавця без команди в Україні.

Щодо впливу інших факторів — місця проживання, статі та віку — на ймовірність отримувати понад $6000, основні висновки такі:

Для Львова ймовірність приблизно така сама, як для Києва, а для інших регіонів — дещо нижча. Для айтівців, які живуть за кордоном, але планують повернутися, імовірність отримувати понад $6000 дещо вища, ніж для тих, хто живе в Києві.

За інших рівних умов жінки мають дещо нижчу ймовірність потрапити до групи $6000+.

Старші айтівці також мають дещо нижчу ймовірність потрапити до верхнього зарплатного сегмента, ніж молодші. Цей ефект не зводиться лише до різниці в досвіді. Ймовірно, він може бути пов’язаний із різним рівнем зарплатних очікувань у старших і молодших групах або з різною готовністю роботодавців пропонувати найвищі компенсації фахівцям різного віку.

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