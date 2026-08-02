Як розраховується сума податку на нерухомість Сьогодні 09:15 — Особисті фінанси

Податок на нерухомість, Фото: magnific

Власники квартир і будинків отримують податкові повідомлення-рішення із сумою податку на нерухоме майно, яку обчислює Державна податкова служба. Розмір платежу залежить від площі житла, встановлених пільг і ставок, затверджених місцевими радами.

У Головному управлінні ДПС у Київській області нагадали , як визначають суму податку.

Як визначають суму податку на нерухомість

Під час розрахунку для житлової нерухомості враховується пільгова площа, яка не підлягає оподаткуванню. Вона становить:

60 кв. метрів — для квартири незалежно від їх кількості;

120 кв. метрів — для житлового будинку незалежно від їх кількості;

180 кв. метрів — якщо у власності фізичної особи одночасно є квартира та житловий будинок.

Якщо у власності перебуває кілька квартир або кілька будинків, податок розраховується із сумарної площі всіх об’єктів одного типу після застосування передбаченої Податковим кодексом пільги.

Якщо ж особа володіє і квартирою, і будинком, для розрахунку враховується їх загальна площа, зменшена на 180 кв. метрів.

Для об’єктів нежитлової нерухомості податок визначається окремо щодо кожного об’єкта, виходячи з його загальної площі та ставки податку, встановленої рішенням відповідної місцевої ради.

Коли доведеться сплатити більше

Окрему норму передбачено для великої житлової нерухомості. Якщо площа квартири перевищує 300 кв. метрів, а будинку — 500 кв. метрів, до обчисленої суми податку додатково нараховується 25 000 гривень на рік за кожен такий об’єкт.

Податкові повідомлення-рішення разом із детальним розрахунком суми податку та платіжними реквізитами надсилаються контролюючим органом до 1 липня року, що настає за звітним.

Якщо після отримання повідомлення-рішення ви виявили неточності щодо площі об’єкта, кількості нерухомості, застосованої ставки або права на пільгу, маєте право звернутися до контролюючого органу за своєю податковою адресою для проведення звірки даних.

Раніше Finance.ua писав , що українці, які внаслідок війни не можуть вчасно виконувати податкові зобовʼязання, мають право на відтермінування виконання цих обов’язків. Для цього необхідно подати до Податкової відповідну заяву та документи, що підтверджують такі обставини.

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