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Який запас готівки рекомендують відкласти на «чорний день»

Особисті фінанси
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Яку суму радять відкладати на "чорний день"
Яку суму радять відкладати на "чорний день", Фото: magnific
Багато людей надають перевагу безготівковим розрахункам, однак при тривалих відключеннях електроенергії, збою платіжної системи чи війни вони можуть стати недоступними. Саме тому експерти рекомендують завжди мати певний запас готівки на випадок непередбачуваної ситуації.
Про це пише inpoland.

Яку суму радять відкладати на «чорний день»

Єдиної універсальної суми не існує, однак запас готівки має покривати найнеобхідніші витрати щонайменше на кілька днів.
Наприклад, Центральний банк Нідерландів рекомендує зберігати 70 євро на кожного дорослого та 30 євро на дитину. За поточним обмінним курсом це близько 3,6 тис. грн та 1,5 тис. грн відповідно.
Як зазначають фахівці установи, цього достатньо, щоб у разі надзвичайної ситуації протягом трьох днів оплатити базові потреби (продукти харчування, воду, ліки та транспорт).
Водночас у Центральному банку Швеції радять мати готівковий резерв у розмірі 2 тис. шведських крон на одну людину (близько 9,2 тис. грн). За оцінками регулятора, цієї суми вистачить для покриття базових потреб протягом тижня.
Також експерти радять мати готівку різних номіналів, адже під час кризових ситуацій легше оперувати грошима без решти.

Скільки готівки варто тримати вдома під час війни

Раніше Finance.ua писав, що хоча готівку зараз мати необхідно, надто великі суми тримати вдома не варто, враховуючи, що від обcтрілів страждають часто і житлові будинки.
Фінансова консультантка радить підходити до формування готівкового резерву з урахуванням власного рівня доходів і щомісячних витрат.
Орієнтовні суми можуть бути такими:
  • при доході до 20 000 грн на місяць — варто мати готівковий запас у межах 2 000−10 000 грн;
  • при доході до 40 000 грн на місяць — від 4 000 до 20 000 грн;
  • при доході до 100 000 грн на місяць — приблизно 7 000−40 000 грн.
«Загалом краще тримати запас готівки, що дорівнює 1−1,5 місячних витрат сім’ї. Усе, що вище — переводити на банківські рахунки, депозити чи розподіляти у різні фінансові інструменти», — зазначає експертка.
За матеріалами:
Finance.ua
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