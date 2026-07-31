У Києві з 1 серпня запроваджують пересадковий QR-квиток: як він працює Сьогодні 18:30 — Особисті фінанси

QR-квиток у застосунку «Київ Цифровий»

Із суботи, 1 серпня, в застосунку «Київ Цифровий» та терміналах для придбання квитків стане доступним пересадковий QR-квиток. Він дасть змогу здійснювати необмежену кількість пересадок між різними видами міського транспорту протягом 90 хвилин після першої валідації.

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Як працює пересадковий QR-квиток

Пересадковий QR-квиток можна використовувати в метро, автобусах, тролейбусах, трамваях і на фунікулері. Його вартість становить 60 грн.

Після придбання квиток зберігається в застосунку протягом 15 днів. Відлік часу починається лише після першої валідації.

Упродовж наступних 90 хвилин пасажири можуть здійснювати необмежену кількість пересадок, повторно валідуючи той самий QR-квиток у кожному транспортному засобі або на турнікетах метро.

Де придбати квиток

Придбати пересадковий QR-квиток можна:

у застосунку «Київ Цифровий» у розділі «Придбати QR-квиток», обравши категорію «Міський транспорт» і тип «Пересадковий»;

у терміналах для придбання квитків.

Як перевірятимуть оплату

Під час перевірки проїзду достатньо показати QR-квиток контролеру.

Після сканування контролер побачить інформацію про всі валідації, здійснені в межах 90-хвилинного періоду, тому додатково підтверджувати оплату не потрібно.

Водночас, на відміну від звичайних QR-квитків, пересадковий квиток не можна передати іншому користувачу. Це пов’язано з особливостями його використання для багаторазових пересадок.

Що відомо про підвищення тарифів на проїзд у Києві

15 липня в Києві почали діяти нові тарифи на проїзд у громадському транспорті. Вартість однієї поїздки в метро, автобусах, тролейбусах і трамваях зросла з 8 до 30 гривень.

Для пасажирів, які користуються транспортною карткою, діятиме система знижок. Чим більше поїздок купується заздалегідь, тим нижчою буде їхня вартість. Максимальна знижка дозволить знизити ціну однієї поїздки до 25 гривень. Безлімітний місячний проїзний на всі види муніципального транспорту коштуватиме 4875 гривень.

Крім того, в Києві з 1 серпня приватні маршрутки можуть підняти вартість проїзду до 25 гривень, проте остаточне рішення ще не ухвалене.

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