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З 1 серпня можуть зрости тарифи в маршрутках Києва

Особисті фінанси
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З 1 серпня тариф складе 25 гривень
З 1 серпня тариф складе 25 гривень
У Києві з 1 серпня приватні маршрутки можуть підняти вартість проїзду до 25 гривень, проте остаточне рішення ще не ухвалене.
Про це розповів голова Асоціації перевізників Києва і Київської області Ігор Мойсеєнко у коментарі Економічній правді.
«Окремі учасники повідомили, що з 1 серпня піднімуть вартість до 25 гривень. Дійсно, таке підняття планується, бо тариф має бути по Києву один, уніфікований. Але остаточне рішення ще не прийнято», — каже Мойсеєнко.
За його словами, головною причиною підвищення стала гостра нестача водіїв, яка посилилася після зміни правил бронювання працівників від мобілізації. Через це частина водіїв відмовляється виходити на маршрути.
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«Зараз дуже великі проблеми з бронюванням водіїв. Багато хто не хоче виїжджати на роботу, адже більшість живе за межами Києва і дорогою проходить блокпости. Підприємства змушені підвищувати зарплати, щоб втримати людей, а це додаткові витрати», — пояснив Мойсеєнко.
Він також зазначив, що на рішення вплинули й інші чинники — подорожчання пального, запчастин та обслуговування транспорту. На його думку, тариф потрібно переглядати поступово, а не раз на кілька років.

Що відомо про підвищення тарифів на проїзд у Києві

15 липня в Києві почали діяти нові тарифи на проїзд у громадському транспорті. Вартість однієї поїздки в метро, автобусах, тролейбусах і трамваях зросла з 8 до 30 гривень.
Для пасажирів, які користуються транспортною карткою, діятиме система знижок. Чим більше поїздок купується заздалегідь, тим нижчою буде їхня вартість. Максимальна знижка дозволить знизити ціну однієї поїздки до 25 гривень. Безлімітний місячний проїзний на всі види муніципального транспорту коштуватиме 4875 гривень.
Крім того, з 1 серпня в Києві планують запровадити пересадковий квиток за 60 гривень. Він дозволятиме необмежено пересідати між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин після активації.
З 15 липня в Києві приватні перевізники вже попереджали про можливе підвищення вартості проїзду в маршрутках до 25 грн.
За матеріалами:
Економічна Правда
ТарифиКиїв
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