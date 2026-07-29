Податки за сезонну роботу: про що йдеться в законопроєкті Сьогодні 16:00 — Особисті фінанси

Податки за сезонну роботу: про що йдеться в законопроєкті

28 липня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 15449, який передбачає створення добровільного режиму пільгового оподаткування доходів домогосподарств.

Про що йдеться

Його автори пояснюють, що документ має допомогти легалізувати доходи громадян, які час від часу отримують заробіток без відкриття ФОП.

Зазначається, що це можуть бути сезонні роботи, виконання разових замовлень, продаж продукції власного виробництва чи надання окремих побутових послуг. За задумом ініціаторів, люди отримають можливість працювати легально без необхідності проходити стандартну процедуру державної реєстрації підприємця.

Для кого можуть запровадити новий режим

Документ орієнтований насамперед на тих українців, які не ведуть постійний бізнес. Йдеться, зокрема, про людей, які:

виконують сезонні роботи;

продають овочі, фрукти, мед, домашню випічку чи іншу продукцію власного виробництва;

надають дрібні побутові послуги;

отримують нерегулярний дохід від разових замовлень.

Саме для таких випадків депутати пропонують окремий механізм оподаткування.

Які ставки пропонують

Законопроєкт передбачає, що домогосподарства, які добровільно оберуть новий режим, сплачуватимуть податок на доходи фізичних осіб за ставкою 5%. Окрім цього, додатково сплачуватиметься військовий збір відповідно до чинного законодавства.

Також документ пропонує запровадити єдину податкову декларацію для всього домогосподарства замість окремої звітності кожного його члена. Подавати її планують через електронний кабінет платника податків із можливістю автоматичного заповнення.

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Скористатися новим режимом, згідно із законопроєктом, можна буде лише за умови, що річний дохід домогосподарства не перевищуватиме 834 мінімальні заробітні плати. Якщо ж діяльність стане масштабнішою або набуде ознак постійного бізнесу, громадянам, як і зараз, може бути доцільніше реєструвати ФОП.

Чому виникла хвиля повідомлень про «новий податок»

Після реєстрації законопроєкту в мережі почали активно з’являтися заголовки про нібито «новий податок на підробіток».

Через це багато українців сприйняли документ як рішення, яке вже набрало чинності або найближчим часом стане обов’язковим для всіх, однак це не так. Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев закликав не поширювати недостовірну інформацію.

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За його словами, Верховна Рада не планує запроваджувати нових податків у нинішньому скликанні. Він пояснив, що законопроєкт, який багато хто сприйняв як «новий податок», насправді передбачає добровільний спосіб сплати вже існуючих податків за пільговою ставкою.

Станом на зараз законопроєкт лише зареєстрований. Попереду на нього чекає розгляд у профільному комітеті, голосування у Верховній Раді, можливе внесення поправок, друге читання, підпис Президента та офіційне опублікування.

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