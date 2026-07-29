З України до Німеччини можна буде доїхати поїздом з пересадкою в Перемишлі Сьогодні 13:23 — Особисті фінанси

Поїзд Перемишль – Франкфурт-на-Майні курсуватиме з 1 серпня

З 1 серпня між Перемишлем і Франкфуртом-на-Майні щодня курсуватиме міжнародний нічний поїзд. «Укрзалізниця» узгодила зручні пересадки з п’яти українських маршрутів, що спростить залізничне сполучення між Україною та Німеччиною.

Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Іспанська залізнична компанія Renfe, з якою «Укрзалізниця» нещодавно підписала меморандум про співпрацю, запускає новий міжнародний нічний поїзд за маршрутом Перемишль — Франкфурт-на-Майні.

Маршрут проходитиме через низку міст Польщі та Німеччини, зокрема Бад-Шандау, Вайсенфельс, Наумбург (Заале), Апольду, Готу, Айзенах, Ганау та Оффенбах. Також поїзд зупинятиметься у Празі та Остраві.

Пересадки з українських поїздів

Зі свого боку «Укрзалізниця» забезпечить зручні пересадки для пасажирів, які подорожують до України та з України такими поїздами:

№ 51/52 Київ — Перемишль;

№ 31/32 Запоріжжя/Дніпро — Перемишль;

№ 69/70 Кременчук — Перемишль;

№ 35/36 Одеса — Перемишль;

№ 89/90 Київ — Перемишль.

Вартість квитків і графік руху

Поїзд Перемишль — Франкфурт-на-Майні курсуватиме з 1 серпня. Він матиме сучасні спальні вагони Economy Sleeper Class — купе на 1−4 місця з кондиціонером, безкоштовним Wi-Fi, розетками та сніданком, який входить у вартість квитка.

Вартість таких квитків починається від 37,50 євро. Пасажири також матимуть можливість обирати між змішаними та окремими жіночими купе. Крім того, у поїзді будуть сидячі вагони першого та другого класу. Вартість квитків на такі місця стартує від 15 євро.

Поїзд відправлятиметься щодня з Перемишля до Франкфурта-на-Майні о 12:04, зупинятиметься у Кракові о 15:03, у Празі — о 18:14, у Дрездені — о 22:32, а до Франкфурта-на-Майні прибуватиме о 07:22.

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У зворотному напрямку поїзд щодня відправлятиметься з Франкфурта-на-Майні о 15:03, зупинятиметься у Празі о 01:17 та прибуватиме до Перемишля об 11:25.

Придбати квитки можна за посиланням

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , чому в Україні не вистачає квитків на поїзди. Пасажирські вагони «Укрзалізниці» продовжують старіти, а повномасштабна війна лише поглиблює проблему. Частина рухомого складу була знищена або пошкоджена внаслідок російських обстрілів, ще сотні вагонів потребують ремонту або мають бути списані.

Також ми писали , що через літній ажіотаж на квитки українці нерідко купують посадкові талони на родичів. Але з квитком на інше ім’я вас можуть не пустити в потяг. Провідник не має права пускати в потяг пасажира, якщо квиток був придбаний на ім’я іншої людини.

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