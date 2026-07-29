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З України до Німеччини можна буде доїхати поїздом з пересадкою в Перемишлі

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Поїзд Перемишль – Франкфурт-на-Майні курсуватиме з 1 серпня
Поїзд Перемишль – Франкфурт-на-Майні курсуватиме з 1 серпня
З 1 серпня між Перемишлем і Франкфуртом-на-Майні щодня курсуватиме міжнародний нічний поїзд. «Укрзалізниця» узгодила зручні пересадки з п’яти українських маршрутів, що спростить залізничне сполучення між Україною та Німеччиною.
Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».
Іспанська залізнична компанія Renfe, з якою «Укрзалізниця» нещодавно підписала меморандум про співпрацю, запускає новий міжнародний нічний поїзд за маршрутом Перемишль — Франкфурт-на-Майні.
Маршрут проходитиме через низку міст Польщі та Німеччини, зокрема Бад-Шандау, Вайсенфельс, Наумбург (Заале), Апольду, Готу, Айзенах, Ганау та Оффенбах. Також поїзд зупинятиметься у Празі та Остраві.

Пересадки з українських поїздів

Зі свого боку «Укрзалізниця» забезпечить зручні пересадки для пасажирів, які подорожують до України та з України такими поїздами:
  • № 51/52 Київ — Перемишль;
  • № 31/32 Запоріжжя/Дніпро — Перемишль;
  • № 69/70 Кременчук — Перемишль;
  • № 35/36 Одеса — Перемишль;
  • № 89/90 Київ — Перемишль.
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Вартість квитків і графік руху

Поїзд Перемишль — Франкфурт-на-Майні курсуватиме з 1 серпня. Він матиме сучасні спальні вагони Economy Sleeper Class — купе на 1−4 місця з кондиціонером, безкоштовним Wi-Fi, розетками та сніданком, який входить у вартість квитка.
Вартість таких квитків починається від 37,50 євро. Пасажири також матимуть можливість обирати між змішаними та окремими жіночими купе. Крім того, у поїзді будуть сидячі вагони першого та другого класу. Вартість квитків на такі місця стартує від 15 євро.
Поїзд відправлятиметься щодня з Перемишля до Франкфурта-на-Майні о 12:04, зупинятиметься у Кракові о 15:03, у Празі — о 18:14, у Дрездені — о 22:32, а до Франкфурта-на-Майні прибуватиме о 07:22.
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У зворотному напрямку поїзд щодня відправлятиметься з Франкфурта-на-Майні о 15:03, зупинятиметься у Празі о 01:17 та прибуватиме до Перемишля об 11:25.
Придбати квитки можна за посиланням.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, чому в Україні не вистачає квитків на поїзди. Пасажирські вагони «Укрзалізниці» продовжують старіти, а повномасштабна війна лише поглиблює проблему. Частина рухомого складу була знищена або пошкоджена внаслідок російських обстрілів, ще сотні вагонів потребують ремонту або мають бути списані.
Також ми писали, що через літній ажіотаж на квитки українці нерідко купують посадкові талони на родичів. Але з квитком на інше ім’я вас можуть не пустити в потяг. Провідник не має права пускати в потяг пасажира, якщо квиток був придбаний на ім’я іншої людини.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
УкрзалізницяЗалізничний транспорт
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