З України до Німеччини можна буде доїхати поїздом з пересадкою в Перемишлі

З 1 серпня між Перемишлем і Франкфуртом-на-Майні щодня курсуватиме міжнародний нічний поїзд. «Укрзалізниця» узгодила зручні пересадки з п’яти українських маршрутів, що спростить залізничне сполучення між Україною та Німеччиною.
Поїзд Перемишль — Франкфурт-на-Майні курсуватиме з 1 серпня. Він матиме сучасні спальні вагони Economy Sleeper Class — купе на 1−4 місця з кондиціонером, безкоштовним Wi-Fi, розетками та сніданком, який входить у вартість квитка.
Вартість таких квитків починається від 37,50 євро. Пасажири також матимуть можливість обирати між змішаними та окремими жіночими купе. Крім того, у поїзді будуть сидячі вагони першого та другого класу. Вартість квитків на такі місця стартує від 15 євро.
Поїзд відправлятиметься щодня з Перемишля до Франкфурта-на-Майні о 12:04, зупинятиметься у Кракові о 15:03, у Празі — о 18:14, у Дрездені — о 22:32, а до Франкфурта-на-Майні прибуватиме о 07:22.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, чому в Україні не вистачає квитків на поїзди. Пасажирські вагони «Укрзалізниці» продовжують старіти, а повномасштабна війна лише поглиблює проблему. Частина рухомого складу була знищена або пошкоджена внаслідок російських обстрілів, ще сотні вагонів потребують ремонту або мають бути списані.
Також ми писали, що через літній ажіотаж на квитки українці нерідко купують посадкові талони на родичів. Але з квитком на інше ім’я вас можуть не пустити в потяг. Провідник не має права пускати в потяг пасажира, якщо квиток був придбаний на ім’я іншої людини.