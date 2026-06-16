З яким квитком можуть не пустити в потяг — пояснення Укрзалізниці Сьогодні 17:23 — Особисті фінанси

З яким квитком можуть не пустити в потяг — пояснення Укрзалізниці

Через літній ажіотаж на квитки українці нерідко купують посадкові талони на родичів. Але з квитком на інше ім’я вас можуть не пустити в потяг.

В «Укрзалізниці» повідомили в соцмережі Threads , передає Новини.LIVE.

Приклад

До перевізника звернулась жінка, яка поцікавилась, чи пустять її в потяг, якщо вона випадково оформила два квитки на свою маму.

Дівчина додала, що якщо здасть один з посадкових талонів, через шалений попит придбати новий не зможе.

«Їхати маємо ми вдвох, то які шанси, що мене впустять в потяг? Чи мій квиток вважається недійсним? (Прізвища в нас однакові)», — запитала пасажирка.

В Укрзалізниці відповіли

Провідник не має права пускати в потяг пасажира, якщо квиток був придбаний на ім’я іншої людини, навіть найріднішої.

Перевізник порекомендував пасажирці оформити автовикуп на правильне ім’я та прізвище, а потім повернути один квиток, придбаний на її маму.

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Раніше ми писали , що Укрзалізниця з 28 червня запроваджує оновлений літній графік руху поїздів. Продаж квитків на оновлений розклад уже стартував.

Загалом у літньому графіку з’явиться 12 нових рейсів, три поїзди пришвидшать рух, чотири маршрути продовжать до гірських населених пунктів, а вісім поїздів, які раніше курсували через день, стануть щоденними. Однією з головних змін стане продовження маршруту флагманського поїзда №½ «Єдність».

Із 29 червня він курсуватиме за маршрутом Харків — Рахів замість Харків — Ворохта. Його протяжність становитиме 1325 км, що зробить його найдовшим маршрутом серед флагманських поїздів країни. У складі потяга залишаться жіночий та дитячий вагони.

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