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Укрзалізниця з 28 червня запроваджує оновлений літній графік руху поїздів. Продаж квитків на оновлений розклад уже стартував.
Загалом у літньому графіку з’явиться 12 нових рейсів, три поїзди пришвидшать рух, чотири маршрути продовжать до гірських населених пунктів, а вісім поїздів, які раніше курсували через день, стануть щоденними. Однією з головних змін стане продовження маршруту флагманського поїзда №½ «Єдність».
Із 29 червня він курсуватиме за маршрутом Харків — Рахів замість Харків — Ворохта. Його протяжність становитиме 1325 км, що зробить його найдовшим маршрутом серед флагманських поїздів країни. У складі потяга залишаться жіночий та дитячий вагони.