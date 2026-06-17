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ТОП-10 найкращих напрямків у Європі для втікачів від літньої спеки

Світ
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ТОП-10 найкращих напрямків у Європі для втікачів від літньої спеки
ТОП-10 найкращих напрямків у Європі для втікачів від літньої спеки
Туристичний застосунок Polarsteps запустив свій перший «Індекс літньої спеки», який аналізує 25 європейських країн з урахуванням факторів, починаючи від денної та нічної температури і закінчуючи умовами для купання в морі.
Це дослідження базується на опитуванні Polarsteps, проведеному у квітні 2026 року, яке показало, що 35% мандрівників обрали прохолодніше місце для своєї літньої відпустки цього року, і що понад кожен п’ятий вперше зробив цю зміну, пише euronews.
Індекс поєднує шість різних факторів, які впливають на комфортність місця призначення в літні місяці. До них належать:
  • Середня денна температура в серпні,
  • Середня нічна температура в серпні,
  • Нижча середня температура морської води у серпні,
  • Лісова зона,
  • Щільність населення,
  • Можливість безкоштовного кемпінгу.
Створено finance.ua за допомогою ШІ
Створено finance.ua за допомогою ШІ

Куди поїхати, щоб втекти від спеки

Ісландія очолює загальний рейтинг з оцінкою 83,81 зі 100 завдяки середній денній температурі в серпні лише 10,7°C, прохолодним ночам 8,1°C, можливості легального кемпінгу та найнижчій щільності населення в Європі.
Фінляндія посідає друге місце та має найвищий бал за природою. Майже три чверті країни вкриті лісами, а температура в серпні коливається близько приємних 17 °C, що робить її ідеальним місцем для піших прогулянок та активного відпочинку на свіжому повітрі в розпал літа.
Норвегія завершує п’єдестал завдяки поєднанню м’яких літніх температур і найхолодніших місць для купання в Європі. Середня температура води Ню-Олесунда у серпні становить лише 5,3°C, а її величезні дикі території та можливість легального кемпінгу ще більше підвищують її привабливість.
Із середньою денною температурою в серпні 17 °C Швеція посідає четверте місце. Країна також має переваги завдяки своїм обширним лісам та конституційному праву на доступ до природи, відомому як «Allemansrätten».
Естонія, Латвія та Литва також входять до першої десятки, що позиціонує країни Балтії як нові альтернативи для тих, хто шукає прохолоднішого літнього відпочинку, не маючи потреби подорожувати так далеко на північ, як Скандинавія.
Атлантичні течії означають, що деякі райони Франції (Портсолл, 15,1ºC), Іспанії (А-Гуарда, 16,6ºC) та Португалії (Віана-ду-Каштелу, 16,6ºC) пропонують одні з найхолодніших морських ванн у Європі, незважаючи на тепле літо.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Подорожі
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