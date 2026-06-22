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Прем’єр Британії Стармер оголосив про відставку

Світ
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Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер
Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер
Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив, що час його перебування на посаді підійшов до кінця.
Про це він заявив під час спеціального звернення на Даунінг-стріт, передає «Європейська правда».

Стармер йде у відставку

Стармер заявив, що йде у відставку з посади лідера Лейбористської партії та повідомив про своє рішення королю.
«Кожне рішення, яке я приймав, було спрямовано на те, щоб на перше місце поставити країну, яку я люблю. Саме тому я подам у відставку з посади лідера Лейбористської партії. Сьогодні вранці я поспілкувався з Його Величністю Королем, щоб повідомити йому про своє рішення», — сказав Стармер.
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Він зазначив, що звернувся до Національного виконавчого комітету Лейбористської партії з проханням затвердити графік проведення виборів лідера партії, причому прийом кандидатур розпочнеться 9 липня.
«У разі проведення виборів (партійного лідера) це гарантуватиме, що новий лідер обійме посаду до початку сесії парламенту у вересні. Я залишатимуся на посаді прем’єр-міністра до завершення виборів і зроблю все можливе, щоб забезпечити впорядковану передачу влади», — заявив Стармер.
За матеріалами:
Європейська правда
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