Прем’єр Британії Стармер оголосив про відставку Сьогодні 12:50 — Світ

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив, що час його перебування на посаді підійшов до кінця.

Про це він заявив під час спеціального звернення на Даунінг-стріт, передає «Європейська правда».

Стармер йде у відставку

Стармер заявив, що йде у відставку з посади лідера Лейбористської партії та повідомив про своє рішення королю.

«Кожне рішення, яке я приймав, було спрямовано на те, щоб на перше місце поставити країну, яку я люблю. Саме тому я подам у відставку з посади лідера Лейбористської партії. Сьогодні вранці я поспілкувався з Його Величністю Королем, щоб повідомити йому про своє рішення», — сказав Стармер.

Він зазначив, що звернувся до Національного виконавчого комітету Лейбористської партії з проханням затвердити графік проведення виборів лідера партії, причому прийом кандидатур розпочнеться 9 липня.

«У разі проведення виборів (партійного лідера) це гарантуватиме, що новий лідер обійме посаду до початку сесії парламенту у вересні. Я залишатимуся на посаді прем’єр-міністра до завершення виборів і зроблю все можливе, щоб забезпечити впорядковану передачу влади», — заявив Стармер.

Європейська правда За матеріалами:

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