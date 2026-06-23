ШІ робить керівників менш ефективними Сьогодні 03:19 — Світ

Штучний інтелект може взяти на себе стільки завдань, що ключові навички мислення та лідерства стають необов’язковими

Стрімкий розвиток штучного інтелекту створює новий ризик для бізнесу — керівники можуть втратити критичні навички мислення, ухвалення рішень та лідерства.

Про це пише Fast Company.

Бурхливий розвиток ШІ змушує керівників приймати рішення у постійній невизначеності, однак головний ризик полягає в іншому. Штучний інтелект може взяти на себе стільки завдань, що ключові навички мислення та лідерства стають необов’язковими, і через це люди можуть їх втратити.

Тож лідерам необхідно розвивати шість ключових навичок.

Здатність діяти в умовах невизначеності

ШІ швидко видає готові відповіді, але почасти лідери стикаються з проблемами, для яких відповідей ще не існує. Важливо не панікувати і не хапатися за перше-ліпше рішення, а зберігати спокій, відокремлювати те, що можна контролювати від того, що не можна, і діяти розумно.

Вміння визначати головне

ШІ добре виконує рутину, складає тексти чи аналізує дані, але він не може сказати, що саме варто робити в першу чергу. Лідерам треба мислити дисципліновано, знаходити власні упередження, розглядати аргументи проти своїх ідей та не поспішати у важливі моменти.

Збереження здатності думати самостійно

Якщо постійно просити ШІ робити аналіз чи писати тексти, можна розівчитися думати самому. Лідерам варто віддавати ШІ лише адміністративну роботу, але продовжувати самостійно писати і розв’язувати складні завдання, щоб тримати свій розум у формі.

Побудова справжніх стосунків

ШІ дозволяє уникати незручних розмов, згладжуючи кути у повідомленнях, або підміняти вас на зустрічах зведеннями. Але справжній зв’язок з людьми вимагає особистої присутності, прямолінійності та сміливості йти на складні, чесні розмови без спроб пом’якшити їх технологіями.

Етична відповідальність

ШІ може логічно і красиво виправдати будь-яке ваше рішення, але він не може взяти відповідальність за те, як ці рішення впливають на інших. Тому, керівники повинні чесно дивитися на справжні мотиви своїх дій.

Формування власного, унікального бачення

Штучний інтелект може видати цілком прийнятний результат для будь-якого інтелектуального завдання, і більшість людей просто використає його. Оскільки базова компетентність стала доступною всім, справжньою перевагою лідера стає вміння розпізнавати шаблони і перетворювати машинний текст на щось унікальне, що відображає його особистий погляд.

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