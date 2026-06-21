Витрати рф на війну проти України перевищили бюджетні плани — Bloomberg Сьогодні 06:17 — Світ

Війна проти України ослаблює економіку рф

Витрати росії на війну проти України стрімко зростають і змушують кремль нарощувати державний борг. Через перевищення бюджетних планів москва планує залучити додаткові трильйони рублів позик, а виплати за боргами стають дедалі більшим навантаженням для економіки країни.

Про це повідомляє Bloomberg.

Витрати на оборону зростають

За даними видання, у перші п’ять місяців 2026 року дефіцит російського бюджету збільшився до 6 трлн рублів, або 2,6% ВВП. Це приблизно на 60% більше, ніж уряд закладав на весь 2026 рік.

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Через потребу фінансувати війну росії доведеться залучити додаткові 2−3 трлн рублів позик до кінця року.

За словами джерел Bloomberg, знайомих із бюджетними обговореннями, витрати на оборону можуть виявитися на 4−5 трлн рублів ($55−69 млрд) більшими за початковий план. Це майже на 40% перевищує передбачені бюджетом видатки.

Водночас вартість обслуговування боргу в росії подвоїлася від початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Цьогоріч виплати за боргами можуть становити майже 4 трлн рублів — близько 9% усіх федеральних витрат.

Bloomberg зазначає, що через міжнародні санкції москва втратила значну частину доступу до зовнішнього фінансування і дедалі більше покладається на дорогі внутрішні запозичення.

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За розрахунками Bloomberg Economics, протягом наступного десятиліття росія може витратити щонайменше 15% ВВП на виплату відсотків за боргами.

Попри те, що нинішній рівень державного боргу росії — близько 16,5% ВВП — залишається низьким у порівнянні з багатьма країнами Європи, війна поступово змінює фінансову ситуацію країни.

російська влада вже дозволила збільшити запозичення понад встановлений бюджетний ліміт. Економісти попереджають, що зростання військових витрат і залежність від внутрішніх позик обмежують можливості кремля фінансувати інші сфери економіки.

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