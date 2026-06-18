Мобільні телефони росіян поставлять на облік: в рф прийнято закон Сьогодні 19:23 — Світ

Мобільні телефони росіян поставлять на облік: в рф прийнято закон

У росії схвалили закон, який дозволить запустити базу ідентифікаційних номерів мобільних пристроїв (IMEI). Цей номер присвоюється на заводі та застосовується для ідентифікації смартфонів, планшетів, USB-модемів, смарт-годинників та іншої техніки.

В результаті буде сформовано державну базу даних, в якій будуть міститися відомості про дозволені та заборонені до використання пристрої.

Як пише Delo.ua , про це повідомляє The Moscow Times.

Зазначається, що вносити дані до системи зможуть оператори зв’язку та уповноважені держоргани.

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Операторів зобов’яжуть фіксувати в базі прив’язку IMEI до конкретної SIM-картки, що дозволить відстежувати, який пристрій використовується з тим чи іншим номером.

В уряді рф заявляли, що створення єдиної бази IMEI необхідно, щоб можна було ідентифікувати випадки використання SIM-карток у дронах.

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У Мінцифри рф повідомляли, що не планують вводити плату за обов’язкову реєстрацію смартфонів у базі IMEI, але додаткові збори можуть лягти на покупців пристроїв.

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