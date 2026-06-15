рф може отримати вплив на стратегічні галузі української економіки: чому так Сьогодні 19:00 — Казна та Політика

рф може отримати вплив на стратегічні галузі української економіки: чому так

Після зупинки активної фази війни рф може отримати вплив на стратегічні галузі української економіки через корозійні інвестиції.

Про це йдеться в дослідженні Ради економічної безпеки України (ESCU).

Автори наводять приклад Грузії, де після завершення бойових дій російський капітал сконцентрував ключові активи в енергетичному секторі та отримав важелі впливу на внутрішню політику навіть без військового втручання.

Світовою практикою захисту національних економік від корозійного капіталу є скринінг прямих іноземних інвестицій (ПІІ), який вже запровадили понад 50 країн. Зокрема, цей механізм є обовʼязковим для країн-членів ЄС і частиною євроінтеграції України.

ESCU проаналізувала новий неопублікований проєкт закону про скринінг, підготовлений Комітетом Верховної Ради з питань економічного розвитку, який очікує на реєстрацію у Верховній Раді. Хоча напрацьований механізм загалом відповідає міжнародним безпековим стандартам, його окремі норми потребують уточнень.

Серед них: продовження строку обмежень для капіталу російського походження, поширення всіх обмежень, що діють для громадян та компаній з рф, на інвесторів з республіки білорусь, скасування штрафів за дрібні процедурні помилки та запровадження обовʼязкового контролю для інвестицій в активи, повʼязані з товарами подвійного призначення.

«Оцінка потреб України у повоєнному відновленні перевищує пів трильйона доларів у найближчі 10 років. Таку суму неможливо акумулювати виключно внутрішніми джерелами, а залучення іноземних інвестицій створює ризик проникнення корозійного капіталу, передусім російського походження.

Водночас важливо, щоб механізм скринінгу інвестицій був зрозумілим для доброчесних інвесторів і не створював їм зайвих адміністративних барʼєрів при фінансуванні відбудови", — зазначив Володимир Ланда, керівник напряму скринінгу інвестицій Ради економічної безпеки України (ESCU).

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