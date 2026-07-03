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На оборону пішло 63% бюджету: чому Україна залежить від міжнародної допомоги

Казна та Політика
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Кошти держбюджету
Кошти держбюджету
За підсумками першого півріччя 2026 року доходи загального фонду держбюджету зросли більш ніж на п’яту частину, а найбільше коштів держава спрямувала на оборону. Водночас понад третину всіх невійськових видатків вдалося профінансувати завдяки міжнародній підтримці.
Про це повідомила голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа.

Які податки забезпечили найбільші надходження

За словами Підласи, доходи загального фонду державного бюджету без урахування грантів становили 1,3 трлн грн, що майже відповідає плановим показникам і на 21,7% перевищує результат першого півріччя 2025 року.
Найбільші надходження забезпечили:
  • імпортний ПДВ — 318,2 млрд грн;
  • ПДФО та військовий збір — 204,9 млрд грн;
  • податок на прибуток підприємств — 186,4 млрд грн;
  • ПДВ з вироблених в Україні товарів (після відшкодування) — 160 млрд грн;
  • кошти Національного банку України — 146,1 млрд грн;
  • імпортний акциз — 86,3 млрд грн;
  • внутрішній акциз — 66,1 млрд грн;
  • дивіденди та частина чистого прибутку державних підприємств — 46,6 млрд грн;
  • ввізне мито — 30,9 млрд грн;
  • рентна плата — 28,8 млрд грн.
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Перевиконання плану зафіксували за податком на прибуток підприємств, ПДФО та військовим збором, імпортним акцизом і рентною платою. Водночас меншими за план виявилися надходження від ПДВ на вироблені в Україні товари, дивідендів державних підприємств, імпортного ПДВ, внутрішнього акцизу та ввізного мита.

Понад третину видатків профінансувала міжнародна допомога

У першому півріччі Україна отримала понад 18 млрд доларів міжнародної допомоги для фінансування невійськових видатків загального фонду бюджету. Майже 13 млрд доларів із цієї суми становила безповоротна фінансова підтримка, зокрема кошти за програмою ERA Loans та макрофінансова допомога Європейського Союзу в межах Ukraine Support Loan.
За словами Підласи, міжнародна допомога покриває понад 37% видатків бюджету, тому для збереження фінансової стабільності Україна має й надалі виконувати зобов’язання перед міжнародними партнерами, зокрема в межах програми МВФ та Ukraine Facility.
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Крім того, за шість місяців 2026 року завдяки розміщенню ОВДП до загального фонду держбюджету залучили ще 230,4 млрд грн.

На що держава витратила найбільше коштів

Загальний обсяг видатків державного бюджету у першому півріччі становив 2,2 трлн грн, що на 8,7% менше від плану. Основною причиною стало повільніше використання коштів на капітальні проєкти.
Найбільше коштів із загального фонду спрямували на:
  • оборону — 1,4 трлн грн, або 63% усіх видатків;
  • погашення державного боргу — 288,9 млрд грн;
  • соціальний захист населення та підтримку ветеранів — 227,5 млрд грн;
  • обслуговування державного боргу — 184,5 млрд грн;
  • програму медичних гарантій і скринінг здоров’я — 92,9 млрд грн;
  • виплату зарплат учителям — 92,7 млрд грн;
  • дотації місцевим бюджетам — 26,5 млрд грн.
Раніше ми повідомляли, що днями до спеціального фонду Державного бюджету надійшло ще 3,9 млрд євро від Європейського Союзу. Це перший транш саме оборонної підтримки у межах нового фінансового інструменту Ukraine Support Loan.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Бюджет
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