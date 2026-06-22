Після війни Україна може перейти на польську модель єдиного податку — Гетманцев Сьогодні 20:03 — Казна та Політика

Україна могла б запровадити модель, аналогічну польській

Існування двох лімітів звільнення від сплати податку на додану вартість (ПДВ) у межах однієї системи оподаткування є аномалією, яку необхідно усунути після завершення воєнного стану. Реформу єдиного податку можуть провести після війни.

Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна»

«Я обіцяв людям не змінювати систему єдиного податку до кінця війни. І я цю обіцянку виконую. Ви бачите, що закон не прийнятий. Ви не чули, щоб я його підтримував в тій редакції, в якій пропонував Мінфін», — зазначив він.

Реформу єдиного податку можуть провести після війни

На думку Гетманцева, рішення про запровадження єдиного ліміту має ухвалювати вже наступне скликання Верховної Ради.

Він наголосив, що реформа єдиного податку має стати частиною ширшої реформи оподаткування доходів фізичних осіб, передбаченої Національною стратегією доходів на 2024−2030 роки.

За словами голови комітету, Україна могла б запровадити модель, аналогічну польській. Вона передбачає використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) з нульового рівня доходу, граничний обсяг діяльності до 2 млн євро та єдиний ліміт ПДВ як для фізичних осіб-підприємців, так і для інших платників податків.

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«Суму можна обговорювати, але він має бути єдиний. І в межах єдиного податку мають діяти різні ставки для різних видів діяльності», — зазначив Гетманцев.

Як приклад він навів Польщу, де цього року ліміт звільнення від сплати ПДВ було підвищено з 200 тис. до 240 тис. злотих. Це приблизно 56,6 тис. євро, або майже 3 млн грн.

За словами Гетманцева, для торгівлі ставка єдиного податку могла б становити 3%, а для сфери послуг — від 10% і вище.

«Маємо просто взяти кальку з Польщі і зробити один раз таке серйозне правильне рішення. Але це вже після війни», — сказав він.

Реформу пропонують реалізувати одним пакетом

Голова комітету також вважає, що всі ці зміни треба прийняти за один раз, а не поступово «хвіст відрубати по частинах», бо це абсолютно неконструктивна дія.

«Я не можу підтримати якісь половинчасті рішення, бо насправді негативу і хейту від них стільки ж, скільки від великих рішень та реформ, але ефекту набагато менше. Тому має бути після війни велика реформа оподаткування доходів фізичних осіб, в тому числі єдиного податку. Там, до речі, прогресивна шкала (оподаткування) у нас також передбачена. Це правильне рішення, я його дуже підтримую», — зауважив Гетманцев.

Спрощення адміністрування ПДВ

В той же час він підтримав прийняття цього року закону про спрощення адміністрування ПДВ, текст якого зараз очікується від Мінфіну.

«Я вважаю, що до досягнення ліміту для ФОПів, наприклад 2 млн євро за польською моделлю, навіть за умови сплати ПДВ не мають блокуватися податкові накладні взагалі. Тобто правила блокування податкових накладних не мають розповсюджуватися на ФОПів до межі досягнення єдиного податку. І багато чого іншого, що спрощує адміністрування, має бути», — сказав, серед іншого, голова профільного парламентського комітету.

Довідка Finance.ua

ухвалення до кінця березня 2026 року закону про скасування пільги зі сплати ПДВ для платників спрощеної системи оподаткування було однією з умов нової програми співпраці України з Міжнародним валютним фондом;

згодом термін виконання цієї вимоги було перенесено орієнтовно на рік;

окрім того наприкінці травня Верховна Рада ратифікувала умови надання Україні макрофінансової допомоги в рамках Позики на підтримку України від Європейського союзу, згідно з якими до кінця року в парламент має бути внесений законопроєкт із заходами щодо реформування пільгового податкового режиму, що забезпечить додаткові надходження щонайменше 70 млрд грн на рік.

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