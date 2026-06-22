Ремонт міжнародної траси до Польщі завершено — подробиці (фото) Сьогодні 14:00 — Казна та Політика

Ремонт міжнародної траси до Польщі завершено — подробиці (фото)

На автомобільній дорозі державного значення М-07 Київ — Ковель — Ягодин (на м. Люблін) у межах Волинської області завершено роботи з ліквідації деформацій дорожнього покриття методом влаштування великих карт.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури.

Як йдеться в повідомленні, щойно дозволили погодні умови, дорожньо-ремонтні бригади двох підрядних підприємств приступили до укладання гарячої асфальтобетонної суміші на закріплених за ними відтинками шляху.

Фото Служби відновлення та розвитку інфраструктури.

Менше ніж за три місяці на найбільш проблемних ділянках маршруту відновлено близько 153 тис. м² пошкодженого покриття. Окрім того, ще майже 14 тис. м 2 М-07 полагоджено ямковим ремонтом та пневмоструменевим методом.

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Якість матеріалів та кожен етап ремонтних робіт — від підготовки ділянки до перевірки вже влаштованого асфальтобетону, перебували на контролі замовника — Служби відновлення у Волинській області. Йдеться про технічний нагляд та лабораторний контроль. Окрім того, контроль за якістю робіт з відновлення дорожнього покриття здійснювався державним підприємством «Дорожній науково-технічний центр».

Що нині

Наразі на автодорозі М-07 дорожники продовжують роботи з герметизації тріщин. Такі заходи дозволять захистити покриття від подальшого руйнування та продовжити термін його експлуатації. Після завершення комплексу ремонтних робіт на оновлених ділянках буде нанесено дорожню розмітку, що сприятиме підвищенню безпеки та комфорту руху.

Фото Служби відновлення та розвитку інфраструктури.

Протяжність

Загальна протяжність автомобільної дороги М-07 Київ — Ковель — Ягодин (на м. Люблін) у межах Волинської області становить 158,4 км. Із них майже 35 км — це ділянки І категорії, де рух здійснюється двома окремими проїздами, кожен з яких має по дві смуги руху в одному напрямку.

Раніше Верховна Рада підтримала ратифікацію фінансової угоди з Європейським інвестиційним банком щодо відновлення дорожньої інфраструктури. Цей законопроєкт був поданий у парламент Президентом України Володимиром Зеленським.

134 млн євро. Про це повідомляє віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба. Йдеться про залучення 230 млн євро в межах ініціативи ЄС «Шляхи солідарності». Перший транш —

Куди використають кошти

кошти будуть спрямовані на відновлення під’їздів до пунктів пропуску у Львівській області,

відновлення дорожньої інфраструктури в Одеській області,

реалізацію проєктів, які забезпечують стабільну логістику та експорт.

Окремий пункт — ключові міжнародні маршрути: Київ — Чоп (М-06), Київ — Ковель — Ягодин (М-07), Львів — Шегині (М-11) та Одеса — Рені (М-15).

наростити до 150 тис. кв. м. Раніше Finance.ua писав , які дороги в Україні ремонтують в першу чергу. Наразі темпи дорожніх робіт щоденно збільшуються: зараз — до 60 тис. кв. м на добу, до кінця березня планується

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