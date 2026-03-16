Які дороги в Україні ремонтують в першу чергу (фото) Сьогодні 10:33 — Казна та Політика

будівництво доріг

В Україні вже розгорнули дорожні ремонтні роботи по всій країні. Про це повідомляє Мінвідновлення.

Темпи оновлення покриття планують суттєво наростити до кінця березня.

«Дорожні ремонтні роботи вже розгорнуті по всій країні», — заявив віце-прем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба під час спільного з премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко огляду доріг Чернігівщини.

Темпи робіт

Наразі темпи дорожніх робіт щоденно збільшуються: зараз — до 60 тис. кв. м на добу, до кінця березня планується наростити до 150 тис. кв. м. Мінрозвитку та Агентство відновлення постійно здійснюють моніторинг виконання робіт і координують роботу регіонів.

Мінрозвитку, разом із Міністерством оборони та Міністерством охорони здоров’я визначено перелік ключових логістичних маршрутів і евакуаційних коридорів, що мають критичне значення для медичної та оборонної системи. Йдеться про близько 600 км доріг, що потребують спеціальних заходів антидронового захисту.

«Дорожні ремонтні роботи вже розгорнуті по всій країні. Окремий трек — прифронтові дороги, які забезпечують військову логістику, медичну евакуацію та постачання для Сил оборони», — підкреслив Олексій Кулеба.

Загальна потреба фінансування

Саме для цих напрямів — понад 12,8 млрд грн.

Опрацьовується механізм спільного фінансування з Міноборони для відновлення таких маршрутів і впровадження необхідних інженерних та захисних рішень.

Пріоритет робіт

Основні логістичні маршрути держави, міжнародні транспортні коридори та дороги оборонної логістики.

Раніше президент Зеленський заявив , що на ремонт автомобільних доріг в Україні необхідно 52 млрд грн. Роботи планують провести у два етапи — до червня та до жовтня.

Ремонт проходитиме у два етапи

Президент уточнив, що йдеться передусім про ремонт центральних і міжнародних автошляхів. Роботи планують проводити у два етапи: перший має завершитися до червня, другий — до жовтня.

Раніше прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявляла , що в Україні стартували поточні ремонти автодоріг загального користування. За її словами, зараз виконується першочергове відновлення дорожнього покриття загальною площею понад 3,5 млн кв. метрів.

