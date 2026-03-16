0 800 307 555
Які дороги в Україні ремонтують в першу чергу (фото)

будівництво доріг
будівництво доріг
В Україні вже розгорнули дорожні ремонтні роботи по всій країні. Про це повідомляє Мінвідновлення.
Темпи оновлення покриття планують суттєво наростити до кінця березня.
«Дорожні ремонтні роботи вже розгорнуті по всій країні», — заявив віце-прем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба під час спільного з премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко огляду доріг Чернігівщини.
Які дороги в Україні ремонтують в першу чергу (фото)

Темпи робіт

Наразі темпи дорожніх робіт щоденно збільшуються: зараз — до 60 тис. кв. м на добу, до кінця березня планується наростити до 150 тис. кв. м. Мінрозвитку та Агентство відновлення постійно здійснюють моніторинг виконання робіт і координують роботу регіонів.
Мінрозвитку, разом із Міністерством оборони та Міністерством охорони здоров’я визначено перелік ключових логістичних маршрутів і евакуаційних коридорів, що мають критичне значення для медичної та оборонної системи. Йдеться про близько 600 км доріг, що потребують спеціальних заходів антидронового захисту.
Які дороги в Україні ремонтують в першу чергу (фото)
«Дорожні ремонтні роботи вже розгорнуті по всій країні. Окремий трек — прифронтові дороги, які забезпечують військову логістику, медичну евакуацію та постачання для Сил оборони», — підкреслив Олексій Кулеба.
Загальна потреба фінансування

Саме для цих напрямів — понад 12,8 млрд грн.
Опрацьовується механізм спільного фінансування з Міноборони для відновлення таких маршрутів і впровадження необхідних інженерних та захисних рішень.

Пріоритет робіт

Основні логістичні маршрути держави, міжнародні транспортні коридори та дороги оборонної логістики.
Раніше президент Зеленський заявив, що на ремонт автомобільних доріг в Україні необхідно 52 млрд грн. Роботи планують провести у два етапи — до червня та до жовтня.

Ремонт проходитиме у два етапи

Президент уточнив, що йдеться передусім про ремонт центральних і міжнародних автошляхів. Роботи планують проводити у два етапи: перший має завершитися до червня, другий — до жовтня.
Раніше прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявляла, що в Україні стартували поточні ремонти автодоріг загального користування. За її словами, зараз виконується першочергове відновлення дорожнього покриття загальною площею понад 3,5 млн кв. метрів.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Кабмін
