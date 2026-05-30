Туристичний збір в Україні зріс на 13%: які регіони заробили найбільше Сьогодні 23:22 — Казна та Політика

Громади отримали ₴112 мільйонів туристичного збору з початку року, Фото: magnific

За перші чотири місяці 2026 року місцеві бюджети отримали 112 млн грн туристичного збору. Це на 13,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомили у Державній податковій службі України.

Регіональні лідери за обсягами сплати:

Львівська область та місто Київ — по 22,5 млн грн;

Івано-Франківська область — 18,8 млн грн;

Закарпатська область — 10,3 млн грн.

Надходження від туристичного збору повністю залишаються у розпорядженні місцевих громад, що дозволяє їм самостійно фінансувати ключові проєкти розвитку.

Отриманий ресурс спрямовується на модернізацію інфраструктури, облаштування рекреаційних зон, фінансування інформаційних центрів для мандрівників та реставрацію історичних пам’яток.

Туристичний збір не сплачують:

місцеві жителі громади або особи, що орендують там житло на тривалий термін;

особи, які приїхали у відрядження (за наявності наказу чи посвідчення);

особи з інвалідністю, ветерани війни та учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;

діти віком до 18 років;

особи, які прибули за путівками на лікування до санаторіїв;

взяті на облік як внутрішньо переміщені особи відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

«У сучасних умовах кожна сплачена гривня туристичного збору допомагає регіонам підтримувати економічну стійкість, створювати нові робочі місця у сфері послуг та підвищувати конкурентоспроможність вітчизняного туризму», — зазначають у Податковій.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.