0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Туристичний збір в Україні зріс на 13%: які регіони заробили найбільше

Казна та Політика
8
Громади отримали ₴112 мільйонів туристичного збору з початку року
Громади отримали ₴112 мільйонів туристичного збору з початку року, Фото: magnific
За перші чотири місяці 2026 року місцеві бюджети отримали 112 млн грн туристичного збору. Це на 13,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомили у Державній податковій службі України.
Регіональні лідери за обсягами сплати:
  • Львівська область та місто Київ — по 22,5 млн грн;
  • Івано-Франківська область — 18,8 млн грн;
  • Закарпатська область — 10,3 млн грн.
Надходження від туристичного збору повністю залишаються у розпорядженні місцевих громад, що дозволяє їм самостійно фінансувати ключові проєкти розвитку.
Отриманий ресурс спрямовується на модернізацію інфраструктури, облаштування рекреаційних зон, фінансування інформаційних центрів для мандрівників та реставрацію історичних пам’яток.
Туристичний збір не сплачують:
  • місцеві жителі громади або особи, що орендують там житло на тривалий термін;
  • особи, які приїхали у відрядження (за наявності наказу чи посвідчення);
  • особи з інвалідністю, ветерани війни та учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;
  • діти віком до 18 років;
  • особи, які прибули за путівками на лікування до санаторіїв;
  • взяті на облік як внутрішньо переміщені особи відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».
«У сучасних умовах кожна сплачена гривня туристичного збору допомагає регіонам підтримувати економічну стійкість, створювати нові робочі місця у сфері послуг та підвищувати конкурентоспроможність вітчизняного туризму», — зазначають у Податковій.
За матеріалами:
Finance.ua
ПодаткиПодорожі
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems