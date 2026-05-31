Українці заборгували за комуналку понад 101 млрд грн

Борги українців за комуналку перевищили 101 млрд грн

У першому кварталі 2026 року борги українців за житлово-комунальні послуги зменшилися на 10,7% і наразі становлять 101,2 млрд грн.

Про це повідомили у Державній службі статистики України.

Зазначається, що впродовж січня-березня населення сплатило 91,8 млрд грн за комунальні послуги, що становить 94,1% від загальної суми нарахувань (97,5 млрд грн).

Найкраще українці розраховувалися за постачання та розподіл природного газу — рівень оплати становив 97,9% від нарахованих сум. Найгірше оплачували тепло та гарячу воду — лише 87,2%.

Де борги найбільші

Найбільша частка заборгованості традиційно припадає на теплопостачання та гарячу воду — 39,8 млрд грн (на 4,6% більше, ніж за попередній квартал).

Далі йдуть:

постачання та розподіл природного газу — 36,2 млрд грн (+2,2%),

електроенергія — 18,8 млрд грн (+10,6%),

централізоване водопостачання та водовідведення — 10 млрд грн (-0,6%),

управління багатоквартирним будинком — 9,9 млрд грн (+3,5%),

вивезення побутових відходів — 3,2 млрд грн (+2,4%).

Регіони з найбільшими боргами

Найбільше за житлово-комунальні послуги заборгували у Дніпропетровській області — 19,2 млрд грн.

Також значні борги накопичили мешканці Донеччини (4 млрд грн), Полтавщини (3,3 млрд грн), Києва (3 млрд грн), Київщини (2,2 млрд грн), Харківщини (1,6 млрд грн), Львівщини (1,3 млрд грн) та Одещини (1,1 млрд грн).

Раніше Finance.ua писав , що деякі пенсіонери можуть не оплачувати комунальні послуги. Скористатись пільгою в розмірі 100% знижки на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в межах встановлених норм можуть пенсіонери окремих професій, які працювали в сільській місцевості та продовжують там проживати після виходу на пенсію.

