Деякі пенсіонери можуть не оплачувати комуналку (умови та терміни від ПФ)

Як повідомили в Пенсійному Фонді України, деякі пенсіонери можуть не оплачувати комунальні послуги.
«Скористатись пільгою в розмірі 100% знижки на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в межах встановлених норм можуть пенсіонери окремих професій, які працювали в сільській місцевості та продовжують там проживати після виходу на пенсію», — пишуть в ПФ.
працівники державних і комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури.
Скільки треба стажу
Водночас пенсіонерам, які раніше працювали за такими професіями, для отримання пільги потрібно мати не менше 3 років відповідного стажу роботи і на момент виходу на пенсію працювати на посадах, що дають право на пільгу.
Право на пільгу залежить від доходу сім’ї
Пільга надається, якщо середньомісячний дохід сім’ї за попередні шість місяців у розрахунку на одну особу не перевищує величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу (у 2024 році це 4 240,0 грн).
Для внесення даних до Реєстру пільговиків людина має подати відповідну заяву та підтверджуючу довідку про право на пільгу, що видана відділом освіти, охорони здоров’я, культури (культури і туризму), райдержадміністрації чи адміністрацією установи (закладу), де людина працювала, сільською або селищною радою (у разі ліквідації закладу тощо) на підставі записів у трудовій книжці.
Куди звернутися
Подати заяву та необхідні документи до Фонду можна в один зі способів:
особисто — через сервісні центри Пенсійного фонду України, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг;
поштою — на адресу органу Фонду;
онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок «Пенсійний фонд» чи через портал «Дія».
