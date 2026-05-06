Деякі пенсіонери можуть не оплачувати комуналку (умови та терміни від ПФ)

Як повідомили в Пенсійному Фонді України, деякі пенсіонери можуть не оплачувати комунальні послуги.
«Скористатись пільгою в розмірі 100% знижки на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в межах встановлених норм можуть пенсіонери окремих професій, які працювали в сільській місцевості та продовжують там проживати після виходу на пенсію», — пишуть в ПФ.

Які категорії

  • педагогічні працівники;
  • медичні та фармацевтичні працівники;
  • спеціалісти із захисту рослин;
  • працівники музеїв, бібліотек;
  • працівники державних і комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури.

Скільки треба стажу

Водночас пенсіонерам, які раніше працювали за такими професіями, для отримання пільги потрібно мати не менше 3 років відповідного стажу роботи і на момент виходу на пенсію працювати на посадах, що дають право на пільгу.

Право на пільгу залежить від доходу сім’ї

Пільга надається, якщо середньомісячний дохід сім’ї за попередні шість місяців у розрахунку на одну особу не перевищує величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу (у 2024 році це 4 240,0 грн).
Терміни

Пільга надається протягом 12 місяців з місяця звернення, але не більш ніж до кінця поточного календарного року. На членів сім’ї пільговика зазначена пільга не поширюється.

Документи

Пенсіонеру, який перебуває на обліку в Реєстрі осіб, які мають право на пільгу, для призначення виплати потрібно надати:
  • заяву про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу;
  • документи, що підтверджують проживання в сільській місцевості.
Для внесення даних до Реєстру пільговиків людина має подати відповідну заяву та підтверджуючу довідку про право на пільгу, що видана відділом освіти, охорони здоров’я, культури (культури і туризму), райдержадміністрації чи адміністрацією установи (закладу), де людина працювала, сільською або селищною радою (у разі ліквідації закладу тощо) на підставі записів у трудовій книжці.

Куди звернутися

Подати заяву та необхідні документи до Фонду можна в один зі способів:
  • особисто — через сервісні центри Пенсійного фонду України, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг;
  • поштою — на адресу органу Фонду;
  • онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок «Пенсійний фонд» чи через портал «Дія».
Комунальні витрати залишаються однією з головних статей сімейного бюджету. Нові дані Держстату показують: загальне зростання тарифів поки стримане, але окремі послуги вже відчутно подорожчали. Про це йдеться у відео на YouTube-каналі Finance.ua.
За даними Держстату, за останній рік комунальні послуги в середньому подорожчали на 1,7%. Втім, окремі категорії показали значно вищу динаміку. Найбільше зросли ціни на:
  • управління багатоквартирними будинками — на 4,3%;
  • вивезення та прибирання сміття — також на 4,3%;
  • утримання та ремонт житла — на 4%.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
