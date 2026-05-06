Компенсація оренди житла для ветеранів 2026: хто має право і скільки платять
Хто може отримати компенсацію
- ветерани та ветеранки зі статусом учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, які звільнені зі служби;
- звільнені військовослужбовці, які брали участь у бойових діях, але ще не оформили відповідний статус;
- поліцейські та рятувальники, які виконували завдання із захисту України та вже звільнені;
- ветерани й ветеранки, які перебували в полоні через участь у захисті держави та повернулися, але не мають житла або воно знищене, пошкоджене чи залишилося на тимчасово окупованій території.
Розмір виплат
- у Києві, Дніпрі, Львові та Одесі — 6 656 грн (2 прожиткові мінімуми);
- в обласних центрах — 4 992 грн (1,5 прожиткового мінімуму);
- в інших населених пунктах — 3 328 грн (1 прожитковий мінімум).
Як подати заяву
- до структурного підрозділу з питань ветеранської політики за місцем орендованого житла;
- через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) — послуга 02606.
Трудовий стаж для оформлення пенсії ВПО можна підтвердити двома способами — роз’яснення
ПартнерськаSense Bank запустив у Sense SuperApp валютні перекази між родичами без комісій
Майже 60% українців отримали соцдопомогу протягом зими та весни
Дзвінки за кордон: «Київстар» змінює умови деяких тарифів
У Польщі зростає безробіття: хто найчастіше втрачає роботу
Як роботодавець має повідомляти про нараховану зарплату