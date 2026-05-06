Компенсація оренди житла для ветеранів 2026: хто має право і скільки платять Сьогодні 13:04 — Особисті фінанси

У 2026 році держава продовжує виплачувати компенсації за оренду житла для ветеранів і ветеранок, які втратили домівки або були змушені переїхати через війну. Із посиланням на Мінветеранів розповідаємо деталі.

Підтримка передбачена для тих, хто не може користуватися власним житлом, втратив його або змінив місце проживання, зокрема під час лікування чи реабілітації. А після оновлення програми розширено коло отримувачів. Відтепер ветерани й ветеранки, які втратили житло внаслідок російської агресії, можуть щомісяця отримувати компенсацію на оплату оренди.

Хто може отримати компенсацію

Скористатися програмою можуть:

ветерани та ветеранки зі статусом учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, які звільнені зі служби;

звільнені військовослужбовці, які брали участь у бойових діях, але ще не оформили відповідний статус;

поліцейські та рятувальники, які виконували завдання із захисту України та вже звільнені;

ветерани й ветеранки, які перебували в полоні через участь у захисті держави та повернулися, але не мають житла або воно знищене, пошкоджене чи залишилося на тимчасово окупованій території.

Розмір виплат

Сума компенсації залежить від населеного пункту:

у Києві, Дніпрі, Львові та Одесі — 6 656 грн (2 прожиткові мінімуми);

в обласних центрах — 4 992 грн (1,5 прожиткового мінімуму);

в інших населених пунктах — 3 328 грн (1 прожитковий мінімум).

Якщо оренда коштує дорожче, різницю оплачує отримувач. Для короткострокової оренди сума розраховується пропорційно дням проживання.

Кошти перераховують щомісяця на банківський рахунок. Якщо житло не з’являється, виплати можуть продовжити ще на пів року.

Як подати заяву

Подати документи можна:

до структурного підрозділу з питань ветеранської політики за місцем орендованого житла;

через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) — послуга 02606.

Заяву можна подати особисто або надіслати поштою (рекомендованим листом).

За потреби заявнику допоможуть підготувати документи — як у профільному підрозділі, так і фахівці із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.

