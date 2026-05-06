У Польщі зростає безробіття: хто найчастіше втрачає роботу

Безробіття в Польщі зросло на 120 тисяч за рік

У березні 2026 року кількість безробітних у Польщі була майже на 120 тис. більшою, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє InPoland.net.pl з посиланням на дані GUS.

Порівняно з лютим 2026 року показник зменшився приблизно на 5,1 тис. осіб. Рівень безробіття залишився на рівні 6,1%. Востаннє такий високий рівень безробіття в Польщі був у травні 2021 року.

Наразі середньостатистична безробітна особа — це людина, яка була професійно активною до втрати роботи, віком від 35 до 54 років, проживає в місті та має професійно-технічну або середню професійну освіту. Однак дані статистів свідчать, що кількість зареєстрованих безробітних зростає незалежно від віку чи освіти.

Динаміка зайнятості

Переважна більшість людей, які протягом року зареєструвалися як безробітні, це особи, які попередньо були працевлаштовані — 99 600 осіб. За рік на облік у центр зайнятості стали 20 400 осіб, які раніше не працювали.

Кількість людей, які втратили роботу через колективні звільнення, за рік зросла на 3,5 тис. осіб. Водночас зменшилася кількість тих, хто тривалий час перебуває у статусі безробітного.

У березні в центрах зайнятості було зареєстровано 483 тис. чоловіків (на 74,6 тис. більше, ніж рік тому) та 466,8 тис. жінок (на 45,3 тис. більше).

Чоловіки становлять 51% від загальної кількості безробітних.

Структура безробіття за віком та освітою

Найбільше зростання зафіксовано у вікових групах:

35−44 роки — близько 32 тис.;

45−54 роки — близько 33 тис.

Серед молодших груп динаміка була нижчою:

до 24 років — близько 22 тис.;

25−34 роки — близько 22 тис.

У групі 55−74 роки зростання становило близько 11,5 тис.

Найбільше зростання кількості безробітних спостерігалося серед осіб:

з неповною середньою освітою +40,4 тис.;

з професійно-технічною освітою +26,2 тис.

Особи з неповною середньою освітою становлять 4,9% населення, однак саме в цій групі зафіксовано найбільше номінальне зростання безробіття.

Водночас люди з професійно-технічною освітою становлять 21,7% населення, що частково пояснює масштаб змін у цій категорії.

Серед осіб із середньою освітою (31,4% населення) кількість безробітних зросла на 16 тис.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що в Польщі на початку 2026 року посилилася тенденція до скорочення персоналу. Бізнес активніше заявляє про масові звільнення, а ключові показники ринку праці свідчать про поступове охолодження економічної активності. Найбільший внесок у негативну динаміку робить промисловий сектор.

