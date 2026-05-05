У 2026 році в інформаційному просторі періодично з’являється інформація про можливе зміщення росією фокусу атак з енергетичної інфраструктури на об’єкти водопостачання. Такі дані озвучував президент України Володимир Зеленський, посилаючись на розвідку. Водночас навіть у разі атак спрогнозувати тривалість відсутності водопостачання складно, оскільки це залежить від міста та характеру пошкоджень.
Про це в ефірі Громадського радіо розповів віцепрезидент Української водної асоціації Артем Шира.
Він зазначив, що колапс водопровідної системи не відбувається миттєво.
«Ймовірно, буде певний час, щоб підготуватися і зробити запас технічної води. Однак у разі уражень водопостачання може бути відсутнім протягом днів або навіть тижнів», — пояснив Артем Шира.