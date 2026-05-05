Як підготуватись до можливих атак на об’єкти водопостачання — поради фахівця Сьогодні 20:04 — Особисті фінанси

росія цьогоріч змістить фокус своїх атак з енергетики на об’єкти водопостачання

У 2026 році в інформаційному просторі періодично з’являється інформація про можливе зміщення росією фокусу атак з енергетичної інфраструктури на об’єкти водопостачання. Такі дані озвучував президент України Володимир Зеленський, посилаючись на розвідку. Водночас навіть у разі атак спрогнозувати тривалість відсутності водопостачання складно, оскільки це залежить від міста та характеру пошкоджень.

Про це в ефірі Громадського радіо розповів віцепрезидент Української водної асоціації Артем Шира.

Він зазначив, що колапс водопровідної системи не відбувається миттєво.

«Ймовірно, буде певний час, щоб підготуватися і зробити запас технічної води. Однак у разі уражень водопостачання може бути відсутнім протягом днів або навіть тижнів», — пояснив Артем Шира.

Каналізаційна система припиняє роботу лише у разі повного зупинення потоку води.

У разі перебоїв із водопостачанням обсяг стоків суттєво зменшиться, однак система продовжить функціонувати. Це означає, що підстав для додаткового занепокоєння наразі немає.

Який запас води необхідний

Експерт розділяє запаси води на дві категорії: для технічних потреб і для пиття.

Він не рекомендує накопичувати значні обсяги технічної води, оскільки після можливих ударів ще певний час залишатиметься можливість її набрати.

Водночас запас питної води має становити щонайменше 2−3 літри на добу на одну особу. Загальний рекомендований обсяг від 5 до 10 літрів на людину.

Питну воду слід зберігати в закритій тарі та в темному місці.

Як правильно зберігати питну воду

Під час формування запасів важливо використовувати не водопровідну воду. Рекомендується купувати бутельовану воду або набирати її у спеціалізованих пунктах очищеної води.

Ємності для зберігання мають бути чистими та герметично закритими, щоб уникнути потрапляння повітря і забруднень. Також тару не слід залишати під прямим сонячним промінням.

У разі відсутності запасів варто заздалегідь визначити альтернативні джерела води: бювети, свердловини або природні джерела, які не залежать від централізованого водопостачання.

Громадське радіо За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.