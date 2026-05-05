В Україні хочуть посилити контроль за бронюванням

Рада обговорює зміни до бронювання та відстрочок

В Україні можуть переглянути підходи до бронювання військовозобов’язаних чоловіків, а також до надання відстрочок від мобілізації.

Про це в інтерв’ю виданню «Телеграф» заявив народний депутат Юрій Здебський.

Перевірка бронювань і відстрочок

За словами депутата, частина чоловіків дійсно виконує важливі функції на критично важливих підприємствах. Водночас, за його оцінкою, існують випадки необґрунтованого бронювання.

За його словами, питання скоріше не в самому бронюванні, а в підході до нього.

Окрему увагу, за словами Здебського, слід приділити відстрочкам.

«Звичайно, треба переглянути бронювання. Наразі на цій темі багато спекуляцій, але є й питання до відстрочок. У нас студентами стають в 50, і в 40 років», — каже нардеп.

Він наголосив, що треба думати та змінювати підходи, створювати чіткі правила, відстежувати бронювання та відстрочки, а для цього треба створити відповідний контрольний орган.

Хто має зберегти бронювання

На його думку, заброньованими мають залишитися працівники критичної інфраструктури, сільськогосподарського сектору та аграрії, адже вони важливі для функціонування країни в умовах війни.

Нагадаємо, член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський пропонує змінити підхід до бронювання: бізнес зможе залишити ключових працівників, якщо допоможе залучити нових людей до війська. «Компанія, яка має потребу зберегти певного спеціаліста, могла б забезпечити рекрутинг кількох осіб — наприклад, трьох, п’яти чи навіть десяти — які добровільно погодяться служити в армії», — пояснив Веніславський. Детально про його пропозицію Finance.ua розповідає за посиланням

Також ми писали , що кількість заброньованих працівників в Україні за останній рік зросла приблизно на третину. На початку 2026 року йшлося про близько 1,3 млн осіб проти приблизно 1 млн раніше. Водночас офіційної деталізованої статистики за галузями та регіонами у відкритому доступі немає.

