Місце в ЄС для тихого та безлюдного відпочинку влітку 2026 (інфографіка)

Надмірний туризм та перенасичені популярні місця підштовхують людей до спокійніших альтернатив. Греція виділяється, ставши однією з країн, що пропонують одні з найспокійніших та найрозслаблюючих місць для тих, хто шукає справжнього відпочинку.
Люди прагнуть подорожувати з меншою кількістю зупинок, меншим поспіхом та зосередженням на місцях, які не переповнені туристами, пише es.euronews.
Було виявлено, що тихі, менш відомі острови, такі як Алоніссос, Скопелос та Кефалонія, зараз є одними з найспокійніших місць для відвідування, випереджаючи набагато відоміші та людніші напрямки, такі як Санторіні, Гаваї та Ібіца.
Скопелос і Лефкада завершують п’ятірку лідерів, тоді як півострів Мані, Наксос і Паксос посідають відповідно шосте, сьоме та десяте місця.
Хоча Ель-Йєрро в Іспанії (30,0), Ко Яо-Ной у Таїланді (30,0) та Ангілья, Британська заморська територія (29,9), входять до першої десятки, очевидно, що Греція зарекомендувала себе як синонім мирних подорожей і пропонує напрямки з вражаючими пейзажами та без перенаселеності.
До цього Finance.ua зазначав, що деякі узбережжя таких країн, як Греція, Іспанія, Португалія, Італія, Франція та Ірландія, цього року входять до 50 найкращих у світі.
П’ятірку найкращих пляжів Європи доповнює ще один грецький пляж — Порто-Кацик. Це один із найвідоміших пляжів Лефкади, куди мандрівники стікаються завдяки приголомшливим скелям та глибоким блакитним водам.